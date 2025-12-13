Paprika es la reina del Clásico Copa de Oro 2025 en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado 13 de diciembre, se realiza la reunion número 25 y última de la temporada 2025 en el Hipódromo de Valencia, con una programación de nueve competencias,donde se disputó el Clásico Copa de Oro en distancia de 2.000 metros, como la última selectiva del año para ejemplares de tres años y más.

Paprika gana la Copa de Oro

La tordilla campeona y reina de Valencia, Paprika confirmó su dominio en la arena valenciana, al quedarse con la edición 2025 del Clásico Copa de Oro ante los machos, en una prueba donde desde el momento de la partida, salió en la punta bajo la conducción de Yoelbis González, y en un duelo cabeza a cabeza con el tordillo PeteRose que iba montado por el astro Jaime Lugo.

El duelo entre los dos tordillos se libró por casi toda la carrera y marcaron los parciales en los primeros tres cuartos de la competencia, donde tanto PeteRose como Paprika se intercambiaron para pasar los 400, 800 y 1.200 metros hasta llegar a la curva que da a la recta final.

La pelea se mantuvo hasta que pasaron la milla y fue donde la yegua sacó más fuerza y comenzó a separarse de PeteRose, el cual comenzó a perder fuerza y sería superado por El de Valle por el segundo lugar,

Paprika finaliza el 2025 con ocho victorias en diez carreras que participó y amplia su marca general a 15 triunfos de 20 participaciones que ha cumplido desde que llegó a Valencia en el 2023.