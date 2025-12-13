Valencia cierra el año con más de 45 millones en el monto sellado en la R25

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia vive este sábado su reunión 25 de la temporada 2025 con una programación de nueve carreras, con la presencia del Clásico Copa de Oro en distancia de 2.000 metros en el marco de la última jornada de carreras en el segundo óvalo del país.

Monto sellado con récord en Valencia

La primera de las carreras de la jornada sabatina, la ganó el ejemplar Strength Moster con la monta de Francisco Quevedo con un pago mínimo de 55,00 a ganador, al igual que su place con un tiempo oficial de 80 segundos en 1.300 metros

Luego en la segunda no válida, le llegaría el turno de la victoria a North Music en recorrido de 1.400 metros con la conducción de Hemirxon Medina y el entrenamiento de José Jaramillo, con un tiempo oficial de 87,3

Mientras que la última de las selectivas, se disputó la única selectiva de la jornada con el Clásico Copa de Oro, en 2.000 metros, donde la victoria fue para la única yegua del grupo, Paprika, con la monta de Yoelbis González y entrenada por Salvador Giordano.

El inicio del 5y6 en Valencia tuvo en King Bulbs a su vencedor con la conducción de Alejandro Briceño y preparación de Renny Verastegui, en tiempo de 88,4 para los 1,400 metros de la carrera.

En la última jornada del año en el recinto del Cabriales, el juego del 5y6 logró finalizar con un monto récord de Bs.46.584.120,00 y cerrar el año con una racha de 23 semanas consecutivas donde supera su monto de la semana anterior.