Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 22-11-2025

Este sábado 22 de noviembre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 23 de la temporada 2025, En la cual incluyó el Clásico "Sprinters" en distancia de 1.200 metros. Además, de un atractivo 5y6 nacional que buscará establecer una nueva marca.
En la presente jornada sabatina, los jinetes Hermixon Medina, Alejandro Briceño y Francisco Quevedo, con par de victorias cada uno, fueron los más destacados. Alejandro Briceño consiguió la primera; fue en la jornada inicial con el ejemplar Susurro (número 7) en gran demostración, logrando su tercera victoria consecutiva. El segundo lauro fue con Vicdavalillo (número 5) en gran carrera en los metros finales, corriendo en atropellada.
Por su parte, Francisco Quevedo lo hizo con el ejemplar Strength Monster (número 1) en el Clásico "Sprinters" en la tercera de la jornada y luego con Another Legacy (número 6) en la quinta carrera de la programación. Ambas victorias de la mano del entrenador Juan Carlos Pérez.
Hermixon Medina, lo hizo encima de North Music (número 12) en la cuarta carrera y en la novena carrera con el ejemplar Money Wise (número 2).
Los entrenadores Juan Carlos Pérez y Jesús Canfunjol fueron los más destacados de la tarde en Valencia tras llevarse tres triunfos cada uno. Juan Carlos Pérez consiguió la primera con Strength Monster (número) en el Clásico "Sprinters". La segunda con Another Legacy (número 6) en la segunda válida para el 5y6 nacional. Ambas victorias fueron en yunta con el jinete Francisco Quevedo y el tercer lauro fue con Camila Alejandra (número 4) en la séptima carrera de la programación.
Por su parte, Jesús Canfunjol sumó la primera victoria de la tarde con el ejemplar Susurro (número 7) en la primera del programa. Luego lo hizo con Premiado (número 6) en la sexta carrera y el triple con Magical Song (número 3) en la octava carrera de la jornada.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|SUSURRO (7)
|53
|ALE. BRICEÑO
|81,55
|2
|Indian Wells (5)
|53-3
|Y. Caguado
|-
|3
|Chieffsttar (6)
|54
|Yan. González
|-
|4
|Persuación (4)
|54,5-3
|A. Ibarra
|-
|5
|Cocorote (1)
|56
|A. Finol
|-
Entrenador: José Canfunjol. Ganador: 81,55 Place: 58,68 y 239,01 Exacta: 922,16. Trifecta: 1.421,20 Superfecta: 8.182,55
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|VICDAVALILLO (5)
|56
|ALE. BRICEÑO
|72,29
|2
|Roberto Erre (8)
|56-4
|R. Osorio
|-
|3
|Gran Desquite (4)
|56
|Os. Martínez
|-
|4
|The Beast King (7)
|54-4
|J.D. Calicho
|-
|5
|Travieso (3)
|55,5-4
|J. Rijo
|-
Entrenador: Carlos Escobar Jr. Ganador: 72,29 Place: 57,78 y 144,88. Exacta: 408,16 Trifecta: 1.041,25 Superfecta: 1.757,56.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73 Clásico "Sprinters"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|STRENGTH MONSTER (5)
|55
|F. QUEVEDO
|66,74
|2
|My Trusting Mate (6)
|54
|J.G. Hernández
|-
|3
|Soldado Del Rey (2)
|53
|R. Capriles
|-
|4
|New Rocket (1)
|54
|L. Mejias
|-
|5
|Lewandowski (4)
|54
|M. Ibarra
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez. Ganador: 66,74 Place: 57,94 y 243,66 Exacta: 498,54 Trifecta: 1.577,50 Superfecta: 7.436,27
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|NORTH MUSIC (12)
|55
|H. MEDINA
|81,59
|2
|Big Tito (6)
|53
|Yem. González
|-
|3
|Mr. Oli (13)
|54
|R. Osorio
|-
|4
|American White (8)
|55
|M. Ibarra
|-
|5
|Cassiusclay (10)
|55
|K. Perfecto
|-
Entrenador: José Jaramillo Ganador: 81,59 Place: 55,34 y 262,69 Exacta: 421,14 Trifecta: 19.863,15 Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 02.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|ANOTHER LEGACY (6)
|53
|F. QUEVEDO
|96,61
|2
|Tía Felipa (3)
|54
|Yam. González
|-
|3
|Yankee Estefania (9)
|54-4
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Luz Del Valle (4)
|56-4
|J.D. Calicho
|-
|5
|Sabrina (8)
|55-4
|R. Vera
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez. Ganador: 96,61 Place: 69,74 y 56,24 Exacta: 247,59 Trifecta: 286,61 Superfecta: 526,49 - Doble Perfecta: 503,41. Ret.: 02.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|PREMIADO (6)
|53
|L. MEJIAS
|122,47
|2
|Mr. Bolinge (1)
|54,5
|J.G. Hernández
|-
|3
|Money Flyer (2)
|52,5-3
|C. Brito
|-
|4
|Thunder King (9)
|53
|F. Quevedo
|-
|5
|Khabib (4)
|54-4
|J.G. Calicho
|-
Entrenador: José Canfunjol Ganador: 122,47 Place: 60,04 y 90,25 Exacta: 1.315,68 Trifecta: 3.689,67 Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|CAMILA ALEJANDRA (4)
|53
|R. CAPRILES
|62,69
|2
|La Batalladora (9)
|53
|J.D. Calicho
|-
|3
|Flecha Montón (5)
|55
|A. Briceño
|-
|4
|Princesa Zoe (3)
|55
|A. Finol
|-
|5
|Queen Of South (1)
|55
|J. Moreno
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Ganador: 62,69 Place: 55,00 y 88,38 Exacta: 171,68 Trifecta: 248,72 Superfecta: 581,79. Ret.: 02.10.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|MAGICAL SONG (3)
|56
|J. LUGO
|89,36
|2
|Money On Time (8)
|54
|H. Medina
|-
|3
|Gran Maritza Ka (7)
|56
|O. Guedez
|-
|4
|Amor Amor (5)
|56
|F. Quevedo
|-
|5
|Estrella Dorada (2)
|53,5
|A. Finol
|-
Entrenador: Jesús Canfunjol. Ganador: 89,36 Place: 58,33 y 64,05 Exacta: 226,80, Trifecta: 396,26 Superfecta: 276,09
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 78,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|MONEY WISE (2)
|55,5
|H. MEDINA
|90,04
|2
|Kindness (1)
|53
|O. Guedez
|-
|3
|Preciosa Dolores (3)
|54
|F.J. García
|-
|4
|Gran Suseh (7)
|54
|Os. Martínez
|-
|5
|La Suprema (10)
|55,5-4
|Y. Caguado
|-
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 90,04 Place: 86,29 y 107,11. Exacta: 201,38 Trifecta: 738,45. Superfecta: 971,16. Triple Apuesta: 156,68. Súper Pool de 4: 798,09. Doble Perfecta. 128,96. 5y6 nacional *5* (19.985). Bs. 268,44 5y6 nacional *6* (15.329) Bs. 1.351,23. Loto Hípico. Bs. 299,35.