¡Back to back! Strength Monter se consagra como el mejor velocista de Valencia tras ganar otra vez el Clásico “Sprinters”

Este sábado 22 de noviembre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 23 de la temporada 2025, en la cual incluyó el Clásico "Sprinters" en distancia de 1.200 metros. Además, de un atractivo 5 y 6 nacional que buscará establecer una nueva marca.

La tercera carrera de la tarde, no válida para el 5y6 nacional, En la se disputó la edición del Clásico “Sprinters” en recorrido de 1.200 metros para ejemplares de 3 y más años, con un bono especial adicional de $20,000.

Valencia: Strength Monter consiguió un quinto triunfo consecutivo

El Clásico “Sprinters” fue reservado para ejemplares de 3 y más años, que se disputó en la tercera carrera de la jornada de nueve programadas, con un triunfo para Strength Monter, que se convierte por segundo año consecutivo en el ganador de este evento celebrado en Valencia.

Strength Monter, en gran demostración con la monta de Francisco Quevedo y la preparación de Juan Carlos Pérez, quien presentó para los colores del stud “Reinaissance Racing”, consigue su triunfo 15 en 21 presentaciones, y la quinta de manera consecutiva.

Francisco Quevedo, con Strength Monter, salió a controlar la velocidad estéril del ejemplar My Trusting Mate, que desde la partida ubicó rápidamente en la partida con parciales de 22,4 y 45,3. En la recta final, Strength Monter atropelló con fuerza para alcanzar al débil puntero y así cruzar la raya con un cuerpo y medio de ventaja, con un registro final de 73.

Strength Monter, un hijo de Jupiter Pluvius en Lydia’s Smile por Maria’s Mon, se convierte en el cuarto ejemplar en ganar dos veces este evento de manera consecutiva. Antes, lo hicieron King Arnold (2003-04), Blue Prospect (2006-07) y Del Montón (2012-13).