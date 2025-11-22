1-2-3 para el jinete y entrenador venezolano Efrain Arguinzones en la Copa de Criadores en La Zarzuela

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada del domingo 16 de noviembre en el hipódromo La Zarzuela, se disputó la Copa de Criadores “Javier Navarro Reverter”, versión para potrancas en distancias de 1.500 metros en el hipódromo La Zarzuela, en la cual el ex jinete y ahora entrenador Efrain Arguinzones entró en la historia tras llegar 1-2-3 con sus presentadas en este importante evento selectivo que cerró la jornada dominical.

La zarzuela: Efrain Arguinzones con la trifecta en la más importante de la tarde

Efraín José Arguinzones Álvarez, de 41 años, quien inició desde muy joven (12 años) en la profesión de jinetes, no aceptado en la escuela de jockey por la edad en La Rinconada, realizó su preparación en el Haras El Centauro, hasta los 17 años, ayudado por el entrenador Wladimir Sánchez. Efraín se gradúa en el 2001 en la promoción Douglas Valiente. Año donde consiguió su primera victoria con el ejemplar Burlón de Humberto Correia.

Efrain Arguinzones, luego de probar suerte en tierras del Tío Sam, decidió ir a España para continuar su carrera como jinete profesional, donde le ha ido de manera exitosa y, desde hace tres años con matrícula de entrenador, los éxitos tampoco se han hecho esperar.

Este domingo fue uno de esos días históricos, no solo para el venezolano, sino para el hipódromo La Zarzuela, con este resultado Copa de Criadores “Javier Navarro Reverter” para potrancas, donde Efrain ensilló a Adri, Saeta y Agathea, que arribaron en ese orden en este evento corrido en distancia de 1.500 metros con un registro de 99 en pista de grana.

La ganadora Adri, una hija de Noozhoh Canarias en Kinfu, corrió detrás de la velocidad en la recta de enfrente. Aldri avanzó con fuerza en la recta final y las presentadas por el venezolano pasaron a decidir la carrera.

En los últimos metros, la veloz Agathea le dio paso a Saeta y Aldri, que pasaron a dominar el cotejo y, en final de foto, Aldri, por líneas externas, sacó la mejor ventaja, con la monta de Ignacio Melgarejo, para conseguir su segunda victoria en las últimas tres presentaciones, con los colores Eladio Pérez Guzmán. Para Arguinzones, esta fue su décima victoria en la temporada.