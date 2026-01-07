WBC: Hermanos Urías confirman su asistencia en el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Mexicana de Beisbol ha dado el primer gran golpe de autoridad rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026. En un anuncio que ha encendido el entusiasmo de la afición, se confirmó que los hermanos sonorenses Ramón y Luis Urías formarán parte del roster tricolor.

El regreso de los hermanos Urías

La presencia de los Urías en el equipo mexicano representa mucho más que dos nombres en la alineación; es la garantía de tener jugadores probados en el máximo nivel del beisbol profesional. Ambos peloteros han consolidado carreras respetables en la MLB y han demostrado que portar la camiseta de México es una prioridad en sus agendas.

Luis Urías, actualmente con los Atléticos aportara su ofensiva oportuna en momentos clave, es. Por su parte, Ramón Urías, actualmente agente libre y ganador del Guante de Oro en la Liga Americana, aporta una solidez defensiva envidiable.

De Magdalena de Kino para el mundo

Originarios de Magdalena de Kino, Sonora, los hermanos Urías encarnan la rica tradición beisbolera del noroeste de México. Su compromiso con el Clásico Mundial 2026 es visto por los analistas como un "regalo perfecto" para la fanaticada, ya que su madurez deportiva llega en un punto óptimo para liderar a las nuevas generaciones que se integrarán a la novena verde.