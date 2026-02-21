Sábado por partida doble: César González cierra jornada personal con batacazo de $56.60

Suscríbete a nuestros canales

El jockey venezolano César González logró este sábado continuar con la racha de victorias que comenzó el pasado jueves en la jornada especial por el 100 aniversario del hipódromo de Tampa Bay Downs, y este sábado completó dos victorias en cuatro compromisos de montas que cumplió.

Estados Unidos: César González con doblete este sábado en Tampa Bay Downs

A la altura de la tercera carrera de la tarde sabatina, se disputó un Claiming de 20.500, reservado para yeguas de cuatro años y más en una distancia de 1.700 metros en arena, donde la victoria fue para la purasangre Life Advice, presentada por Juan Arriagada y montada por el venezolano César González.

Los parciales de la competencia fueron de, 23.74 en 400 metros, 47.71 la media milla, 1:13.04, tres cuartos de milla y la milla en 1:40.46 para un tiempo final de 1:47.49 con remate de 7 exactos en los 100 metros finales para dejar dividendos de $4.80 a ganador, $3.00 el place y $2.60 el show.

Luego, en la séptima competencia, se corrió otro claiming de $20.500 para machos de cuatro años en adelante en una distancia de 1.700 metros en arena, donde González triunfó con Holiday Fantasy del trainer Tim Padilla.

En esta oportunidad el ejemplar generó un dividendo astronómico de $56.60 a ganador, $29.00 el place y $5.80 el show de la carrera. Mientras que los parciales de la competencia fueron de 23.90 en los primeros 400 metros, 48.06 la media milla, 1:12.89 en los tres cuartos de milla recorridos y la milla en 1:39.09 con un tiempo final de 1:45.75 con un remate en los 100 metros finales en 6.66.