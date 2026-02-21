César González abre la cuota de venezolanos del sábado en Tampa Bay Down

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 21 de febrero del 2026, se realiza la tercera fecha de carreras de la semana en el hipódromo de Tampa Bay Downs, con una programación de diez competencias sin pruebas de Stakes o Graded Stakes por disputarse y con la presencia de la legión venezolana que hace vida en el recinto de Oldsmar entre jinetes y entrenadores.

Estados Unidos: César González es el primero en ganar el Tampa Bay el sábado

A la altura de la tercera carrera de la tarde sabatina, se disputó un Claiming de 20.500, reservado para yeguas de cuatro años y más en una distancia de 1.700 metros en arena, donde la victoria fue para la purasangre Life Advice, presentada por Juan Arriagada y montada por el venezolano César González.

Los parciales de la competencia fueron de, 23.74 en 400 metros, 47.71 la media milla, 1:13.04, tres cuartos de milla y la milla en 1:40.46 para un tiempo final de 1:47.49 con remate de 7 exactos en los 100 metros finales para dejar dividendos de $4.80 a ganador, $3.00 el place y $2.60 el show.

Es la primera victoria del macho castaño de cinco años en tres presentaciones que ha cumplido en el 2026 y la segunda en 19 carreras realizadas para su entrenador y propietario, mientras que para el jockey venezolano César González es su primera victoria de la jornada y segunda de la semana luego de la sorpresa del pasado jueves con Curlin Gunner.