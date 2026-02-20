Jockey puertorriqueño se luce con tres victorias este viernes en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

The Meeting Aqueduct completó la tarde de este viernes su segunda fecha de la semana con una programación de ocho competencias, donde el jockey puertorriqueño Jaime Rodríguez se convirtió en la figura de la jornada al conseguir tres victorias de cuatro montas que realizó.

Estados Unidos: Jaime Rodríguez es el más valioso en Aqueduct el viernes con tres victorias

La primera victoria de Rodríguez llegó en la primera carrera en un Maiden Special Weigth de $80.000 en distancia de 1.600 metros (arena), reservado para yeguas de cuatro años o más donde el triunfo fue para Inefficiency, del reconocido entrenador Chad Brown, la cual detuvo los relojes en 1:40.55 como tiempo oficial y dejó dividendos de $9.06; $3.40 y $2.58 el show.

El segundo lauro llegó en la séptima carrera, en un Starter Allowance de $57.000, también para yeguas de cuatro años y más edad, donde ganó con la purasangre Graceful Rose, presentada por el trainer y propietario Michael Gorham, la cual dejó un tiempo oficial de 1:12.89 para los 1.200 metros (arena) y pagó dividendos de $9.46 a ganador, $4.20 el place y $2.98 el show.

La tercera y última victoria de Rodríguez de este viernes, llegó en la octava y última competencia de la programación en un Starter Allowance de $57.000 para ejemplares de cuatro años y más, distancia de 1.600 metros (arena) en la cual se tomó la foto con el ejemplar Senegal, pensionado del trainer Thomas Morley, el cual marcó parcial final de 1:40.60 y generó dividendos de $7.56; $4.86 y $3.32 el show de la carrera.

Jaime Rodríguez con estos triunfos llega a 25 en el naciente año y ahora tiene una campaña general de 2.638 lauros conseguidos en 16 años de experiencia sobre los óvalos norteamericanos.