Punch, el tierno macaco viral por aferrarse a un peluche tras ser abandonado

Un pequeño macaco japonés de nombre Punch de 6 meses se ha robado el corazón de los usuarios en redes sociales tras ser abandonado por su madre y refugiarse en su único amigo: un peluche de mono.

El ejemplar se encuentra en el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, donde sus cuidadores lo alimentan e intentan integrarlo a la manada. Sin embargo, enfrentó el rechazo de los demás primates.

El rechazo de Punch

A través de redes sociales se han viralizado varios videos que muestran al macaco siendo agredido por adultos de su misma especie y sus intentos de ser aceptado en la manada al socializar, pero es rechazado.

Tras la publicación del material que causó conmoción en los internautas, el recinto se vio obligado a emitir un comunicado para explicar la situación.

“Hemos confirmado que varios videos se han vuelto virales en Internet. Cuando Punch se acercó a otra cría de mono del grupo para intentar comunicarse, la cría lo evitó. Punch se sentó, aparentemente renunciando a comunicarse con el mono, tras lo cual fue regañado y arrastrado por un mono adulto, probablemente sea la madre del mono con el que Punch intentó comunicarse”, informaron.

Punch fue abandonado por su madre, probablemente a causa de un parto difícil durante una ola de calor, según personal del zoológico. Al crecer sin la protección y guía materna dentro del recinto, el mono no la ha tenido fácil con el resto.

Punch y el peluche de mono

A pesar de su trágica historia, el pequeño ha encontrado en un peluche de mono de IKEA, su refugio y un mejor amigo con quien jugar. En varios clips, se muestra al macaco abrazar, divertirse y esconderse con su juguete, una acción que ha derretido corazones en las plataformas digitales.

Punch se ha vuelto viral y se ha convertido en un símbolo de resiliencia para muchos usuarios. Debido a su popularidad, el zoológico ha recibido cada vez más ha visitantes y turistas que buscan tener un encuentro con el ejemplar.