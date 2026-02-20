De Irlanda a la gloria eterna: La yegua que cambió la hípica japonesa cumple 35 años

Suscríbete a nuestros canales

En 1999, llegó a Japón una yegua de cría procedente de Irlanda que cambiaría el destino del hipismo asiático. Con una campaña pistera sólida y un pedigrí envidiable, se estableció en la "tierra del sol naciente" para transmitir su genética. Lo que nadie imaginaba en aquel momento es que daría a luz a un ejemplar que se consagraría como triplecoronado en una de las hípicas más competitivas del planeta.

Wind In Her Hair (IRE), ganadora de carreras de Grupo en el Reino Unido y Alemania, cumplió biológicamente 35 años en el Northern Horse Park de Hokkaido. La emotiva celebración honró a la madre de, nada más y nada menos, Deep Impact (JPN), considerado por muchos uno de los mejores caballos japoneses de este siglo.

Mientras que la esperanza de vida de un caballo promedia los 25 a 30 años, el caso de Wind In Her Hair es extraordinario: sus 35 años equivalen a más de 95 años humanos. Pocos purasangres logran alcanzar esta edad con un estado de salud tan admirable.

Un pedigrí de leyenda

Hija de Alzao (línea del Jefe de Raza Northern Dancer) en la yegua británica Burghclere (GB), Wind In Her Hair desciende de la histórica Highclere. Esta línea conecta con el triplecoronado inglés Hyperion, nombre que resuena en Venezuela por ser el padre de los influyentes campeones Hypocrite e Hylander.

Tras su llegada a Japón, parió a su primer producto, Like The Wind (JPN), en el año 2000. Sin embargo, dos años más tarde, gracias al cruce con el inmortal Sunday Silence, nació el potro que haría historia: Deep Impact. Este se convirtió en el sexto triplecoronado japonés y el segundo en lograrlo de forma invicta, con triunfos en la Japan Cup (G1), el Takarazuka Kinen (G1) y el Arima Kinen (G1).

El Northern Horse Park compartió imágenes de la celebración, donde personal y visitantes pudieron estar de cerca con la legendaria yegua. A pesar del gélido invierno de Hokkaido, un sol radiante acompañó el festejo de la matrona que dio vida a una leyenda.