Jinete venezolano llegó a 900 victorias en su carrera profesional en Estados Unidos

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El lunes 23 de marzo, el piloto venezolano José Armando Bracho logró dos victorias en el hipódromo de Mahoning Valley, alcanzando un total de 900 y 901 triunfos en su carrera en Estados Unidos. Bracho aspira a llegar a las 1000 victorias y obtener el campeonato de la temporada.

Camino al éxito en suelo americano

En días recientes, Bracho conversó con el equipo de Meridiano.net/hipismo, expresando satisfacción por sus logros y manifestando su compromiso para alcanzar las mil victorias en suelo estadounidense. Actualmente, pelea por el liderato en el circuito de Mahoning Valley y ha trabajado con disciplina y dedicación para obtener su primer título en Estados Unidos, tras haber quedado en varias ocasiones en el segundo lugar.

La victoria número 900 se produjo en la quinta carrera del día, un Claiming de $24,300 a una distancia de 1,200 metros. Bracho condujo magistralmente al ejemplar Dark Vader, con un tiempo de 1:13.18 sobre pista húmeda, bajo la preparación del entrenador Richard Zielinski. Este triunfo generó un pago de $10.60 a ganador.

Mientras que la 901 llegó en la octava carrera, una prueba especial para debutantes o no ganadores, con el ejemplar Al Mustaneera, que rompió el Maiden en su segunda presentación bajo la dirección del entrenador Andrew McKeever. La carrera se disputó a 1,100 metros, registrando un tiempo de 1:06.65.

Con estos dos triunfos, Bracho alcanzó 29 victorias en la temporada y se mantiene en el segundo puesto del circuito de Mahoning Valley. Continuará compitiendo en este hipódromo desde hoy hasta el viernes 27 de marzo, con un total de 12 montas programadas para ese período.