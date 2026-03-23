Hija de un ganador del Florida Derby: El debut de lujo que prepara La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada alista una emocionante jornada número 14 para este domingo. El programa oficial consta de doce competencias con inicio pautado a la 1:25 de la tarde. Como es habitual, la atención de la afición se centra en el 5y6 nacional, sistema de apuestas que entrará en acción a partir de la séptima carrera. La tarde hípica destaca por una cartelera cargada de expectativas, con ejemplares nacionales e importados que realizarán su debut absoluto en la arena de Coche.

El foco en las pruebas no válidas: La Rinconada

El ciclo de competencias preliminares reserva un espacio de honor para la cuarta prueba del orden. Programada para las 2:40 p. m., la carrera reúne a potrancas de tres años, tanto nacionales como importadas, en condición de debutantes o no ganadoras. En un recorrido de 1.300 metros, siete ejemplares medirán fuerzas, pero es Bellsonhershoes (USA) quien surge como la figura central de la nómina.

Esta yegua castaña, nacida en Kentucky, realizará su esperado estreno en la capital venezolana. Su historial de adquisiciones resulta notable en el mercado internacional: fue negociada inicialmente como yearling en 2024 por $37.000 y, posteriormente, adquirida en una subasta digital de 2025 por $40.000 por el Kenneally Racing. Para su debut en Caracas, la defensora del Stud “MSM” contará con la preparación de Ramón García Mosquera y la conducción del joven jinete Oliver Medina.

Genética de élite mundial: R14

El pedigrí de Bellsonhershoes (USA) constituye su mayor carta de presentación ante la afición. Sus ancestros figuran entre las estrellas más brillantes del hipismo global:

Padre (Audible): Semental con cinco victorias en 10 salidas. Destacan sus triunfos de Grado 1 en el Florida Derby (2018) y el Holy Bull Stakes (Gr2). Además, logró figuraciones en el Kentucky Derby, la Pegasus World Cup y la Dubai World Cup. Sus ganancias en pista superaron los 2 millones de dólares.

Madre (Sweet Offer): Logró un triunfo en ocho presentaciones, victoria alcanzada en el óvalo de Monmouth Park.

Abuelo Materno (Candy Ride): Legendario corredor y semental argentino que finalizó su campaña invicto (6-6). Su trayectoria incluye múltiples pruebas de grado y una exitosa herencia en la reproducción.

Con esta línea de sangre de campeones, Bellsonhershoes (USA) salta a la pista de La Rinconada bajo la presión de las expectativas. Los analistas coinciden en que, por origen y preparación, este ejemplar tiene el potencial necesario para convertirse en la próxima gran estrella del espectáculo hípico nacional.

Ejercicios: La Rinconada Importada

Mar 20: J. Oropeza E/S 17,4 33 47,2 61,3 74,1 (1000) 86,4 2p 99,4/113,3// muy cómoda sin hacerle nada con 12,3.