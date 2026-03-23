Pasión hípica en Carabobo: Todo a punto para la octava reunión del calendario 2026

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El óvalo del Cabriales vibró la pasada semana con ocho competencias de alto nivel. La cita tuvo como punto cumbre la victoria ajustada de la yegua Lady Rossy en el evento selectivo de la tarde. Este triunfo cobró gran relevancia tras un duelo épico en la recta final entre dos de las mejores corredoras de la región. La tordilla Paprika escoltó a la ganadora y se conformó con el segundo puesto en un final de fotografía. El resultado no solo marcó el inicio del calendario estelar, sino que ratificó el compromiso de los profesionales locales con el espectáculo deportivo.

Octava reunión: Detalles y programación

Para este sábado 28 de marzo, el Hipódromo de Valencia (Hinava) tiene lista su octava reunión de la temporada. El programa consta de ocho pruebas de gran interés técnico. El tradicional 5y6 nacional figura una vez más como el eje central de la jornada y el motor de la afición.

El popular "juego de las mayorías" entrará en acción a la altura de la tercera competencia del programa. Esta prueba especial está reservada para caballos de 3 y más años, ganadores de hasta seis carreras. Los inscritos medirán fuerzas en un recorrido de 1.400 metros. Una nómina de diez ejemplares saltará a la pista con el objetivo de alcanzar la victoria y adjudicarse la premiación adicional de $11.000. Este incentivo económico garantiza una disputa máxima desde el salto inicial hasta la meta.

Cifras récord y respaldo del público

El respaldo del público hacia el sistema de apuestas se mantiene firme en el centro del país. En la reciente jornada de 2026, el 5y6 valenciano registró una recaudación total de Bs. 68.879.640,00. Esta cifra demuestra la confianza plena del apostador en el producto nacional. Para esta nueva entrega, las autoridades y analistas esperan que la afición responda con el mismo entusiasmo y respalde masivamente el sellado en las taquillas de Hinava.

Estadísticas y protagonistas de lujo

La jornada previa dejó cambios significativos en la tabla de líderes. Gracias a sus tres triunfos alcanzados, el jinete Francisco Quevedo suma ahora 8 victorias y asalta el liderato de las fustas. Por su parte, el entrenador Jesús Carfunjol Arteaga llegó a 12 éxitos en la temporada y sacó una ventaja de tres sobre su más cercano rival en la estadística.

La fanaticada disfrutará de un espectáculo nutrido gracias a la presencia de látigos de la talla de José Gilberto Hernández, Álvaro Finol, Oliver Medina, Larry Mejías y Hemirxon Medina, entre otros. Estos profesionales, quienes destacan habitualmente en La Rinconada, aportarán lucidez, competitividad y colorido a la programación. Las puertas del hipódromo abrirán para la primera carrera a la 1:30 p. m., mientras que la primera de las válidas tiene su hora de salida pautada para las 2:50 de la tarde.