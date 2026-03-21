Esto fue lo que pagó el 5y6 en la reunión siete en Valencia

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La afición hípica venezolana volvió a disfrutar de otra jornada de carreras este sábado en el hipódromo de Valencia con ocho competencias y una prueba clásica en las no válidas, donde la victoria fue para Lady Rossy en un duelo con la tordilla Paprika.

La Rinconada: Ganadores del 5y6 en Valencia

La primera de las válidas de este sábado la ganó el ejemplar Fernando Cuarto con la monta del jockey profesional Larry Mejías y el entrenamiento de José Dislacio Flores, con un tiempo de 75 exactos para 1,200 metros.

Luego le tocaría el turno al purasangre Enigma con la conducción de Osis Martínez y entrenado por Alejandro Ortiz con un crono oficial de 70’1 en 1.100 metros, la tercera de las válidas se la quedó la yegua Francisky con Francisco Quevedo en el lomo para el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez.

La cuarta del 5y6 sabatino se la llevó Gran Canelo del trainer Henfrick Alayón con el aprendiz Oliver Medina con un tiempo oficial de 70’1 en 1.100 metros, mientras que la quinta de las válidas le pertenece al purasangre El de Will de Jesús Carfunjol Arteaga y Francisco Quevedo en las riendas para 76’4 en 1.200 metros de recorrido.

Por último, el ejemplar Sobrador con el jockey Larry Mejías y nuevamente Carfunjol Arteaga en el entrenamiento cerraría con la prueba de los acumulados con un tiempo oficial de 90’ en 1.400 metros.

Los cuadros ganadores con cinco caballos fueron un total de 16.210 y cada uno se llevó Bs.588,94, mientras que los cuadros con los seis ejemplares de la fama, fueron 4.202 en total y cada uno se quedó un premio de BS.8.765,96.