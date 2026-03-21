Así quedaron los resultados del sábado en Valencia 21-03-2026

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La tarde de este sábado 21 de marzo del 2026 se cumplió la jornada número siete de la temporada hípica en el hipódromo de Valencia con una programación de ocho carreras, donde en la segnunda competencia, la yegua Lady Rossy se llevó el Clásico Alcaldía Bolivariana en final de fotografía por delante de la tordilla campeona Paprika.

La Rinconada: Más destacados y resultados de la ruenión siete en Valencia

El jockey profesional Francisco Quevedo sobresalió sobre sus colegas con un total de tres victorias en sus compromisos de montas, mientras que los entrenadores Jesús Carjunfol Arteaga y Henfrick Alayón visitaron el paddock de ganadores en par de oportunidades para ser los más destacados de los trainers valencianos.

Quevedo inició su racha con la yegua Lady Rossy en el Clásico Alcaldía Bolivariana, mientras que en las válidas triunfaría con la yegua Francisky, y el ejemplar El de Will en la quinta del 5y6 nacional.

Por su parte, el entrenador Henfrick Alayon triunfó en la primera prueba del programa con el ejemplar Bombazo y la monta del aprendiz Oliver Medina, y luego en la cuarta válida con Gran Canelo, nuevamente en dupla con el aprendiz Medina, mientras que su colega Jesús Carfunjol Arteaga haría doblete consecutivo en la quinta y sexta validas con los ejemplares El de Will y Sobrador con las montas de Francisco Quevedo y Larry Mejías respectivamente.

El monto sellado del 5y6 nacional se acerca a los 70 millones, al recaudar poco más de 68 millones de bolívares, mientras que los cuadros con los seis ejemplares alcanzaron más de 4.200 ganadores en la jornada sabatina.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81'4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bombazo (7) 50 Oliver Medina 175,98 2 Compadre Toby (4) 53 F. Quevedo - 3 My Towering Mate 53 J.G.Hernández - 4 Optimus Back (3) 53 L.Funez Jr. - 5 Ajilado (2) 52 J.D Calicho. -

Entrenador: Henfrick Alayon. Ganador: 175,98. Place: 113,34 y 145.08. Exacta: 418,53. Trifecta: 891,51. Superfecta: 1.222,72

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:118'3

Clásico Alcaldía Bolivariana

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Lady Rossy (4) 54 Francisco Quevedo 242,89 2 Paprika (2) 56 Y. González - 3 Queen of South (1) 55 O. Medina - 4 Chipis Time (3) 53 A. Finol - 5 Flecha Monton (5) 56 H. Medina -

Entrenador: Alexis Bénitez. Ganador: 242,89. Place: Exacta: 326,87 Trifecta: 807,75 Superfecta

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Fernando Cuarto (4) 53 Larry Mejías 283,00 2 Skydive (9) 53 Os. Martínez - 3 Carupano Six (6) 54,5 H. Medina - 4 Ralfcristopher (10) 54,5 Ale. Briceño - 5 VicDavalillo (7) 54 J. Tuarez -

Entrenador: José Dislacio Flores. Ganador:283,00 Place: 292,73 y 468,20. Exacta: 1.434,73. Trifecta: 1.923,46. Superfecta: 1.412,66

SEGUNDA VÁLIDA- DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70'1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Enigma (4) 53 Osis Martínez 163,69 2 Luna Time (3) 53.5 F.J. García - 3 Frida (7) 53 J. Tuarez - 4 Money Spicy (9) 53 O. Guedez - 5 Matematica (6) 50 J.D Calicho -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 163,69. Place: 170,52 y 530,24. Exacta: 4.010,70. Trifecta: 10.787,29. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 1.347,25. Pool de 4: 4.809,31. Doble Perfecta: 701,70

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69'2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Franciscky (6) 53 Francisco Quevedo 247,41 2 Legionaria (3) 51,5 O. Medina - 3 Another Legacy (8) 51,5 W. Veliz - 4 My Unflaggin Mate (2) 54,5 J.G Hernández - 5 Pluma Blanca (1) 53 Ale Briceño -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 247,41 Place: 125,71 y 112,65. Exacta: 552,70. Trifecta: 837,57. Superfecta: 1.942,31

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:70'1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Canelo (1) 51 Oliver Medina 121,19. 2 Tapital (6) 51,5 E. Guedez. - 3 El Hacha (5) 53 J. Tuarez - 4 Forum Jet (4) 50.5 J. Rijo - 5 Conversión (7) 50 R. Oviedo -

Entrenador: Henfrick Alayon. Ganador: 121,19. Place: 115,55 y 215,33. Exacta: 525,29. Trifecta: 811,76. Superfecta: 1.323,91

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El de Will (9) 53 Francisco Quevedo 120,42 2 Father Love (4) 50 O. Medina - 3 Mr. Bolinge (7) 56 Os. Martínez - 4 Money Flyer (2) 50 Jes. García - 5 Campeón Negro (1) 53 E. González -

Entrenador:Jesús Carfunjol Artreaga. Ganador: 120,42. Place: 110,00 y 110,00. Exacta: 207,56 Trifecta: 474,73. Superfecta: 7.120,93.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 90

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sobrador (9) 55 Larry Mejías 290,52 2 Work Time (1) 55 A. Finol - 3 Caribbean Gold (6) 55 L. Funez Jr. - 4 Valen Time (10) 55 J. Moreno - 5 My Father Antonio (3) 55 O. Guedez -

Entrenador:Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 290,52 Place: 294,61 y 186,90. Exacta: 1.201,65 Trifecta: 4.354,63. Superfecta: 20.242,43.Triple Apuesta: 501,10. Supér Pool de 4: 1.352,88. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 Nacional *5* (16210) Bs, 588,94. 5y6 nacional *6* (4202) Bs. 8.765,96. Loto Hipico.4.749,49.