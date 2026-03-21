Duelo de campeonas: Lady Rossy liquida en el espejo a Paprika en el Clásico Alcaldía Bolivariana

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La tarde de este sábado 21 de marzo del 2026 se realiza la reunión número siete de la temporada del año actual en el hipódromo de Valencia con una programación de ocho competencias y la presencia del juego del 5y6 nacional desde la tercera prueba de la tarde sabatina y previo a ellas, la edición 2026 del Clásico Alcaldía Bolivariana para yeguas de cuatro y más años.

La Rinconada: Lady Rossy derrota a Paprika en el Clásico Alcaldía Bolivariana en Valencia

En la prueba selectiva de la tarde de este sábado en el recinto valencia, se disputó una nueva edición del Clásico Alcaldía Bolivariana donde al momento de la partida, la tordilla campeona Paprika a pesar de la mala partida tomó la delantera con 25,4 en los primeros 400 metros con Queen of South, y la media milla en 51’3.

El camino a los 1.200 metros tenían a Lady Rossy y a la tordilla campeona al frente con 73’3 en un duelo que se presentaría hasta el final de la competencia, donde intercambiarían liderazgo hasta el momento del espejo donde Lady Rossy se quedaría con la victoria por fotografía por delante de la campeona valenciana con parciales finales de 1.600 metros en 105’3 y los 1.800 metros en 118’3.

La hija de Miner’s Lamp en Nina Estefanía por Ershaad alcanza su séptima victoria en 34 presentaciones, la segunda en el año actual y la tercera en cuatro presentaciones que ha cumplido desde que llegó a Valencia.

El resto de la pizarra fue completado por Queen of South, Chipis Time, y Flecha Montón. Los dividendos de la prueba fueron de Bs 242,89 a ganador, Bs325,87 la exacta y Bs 807,75 la trifecta.