Lady Rossy busca extender su racha triunfal en la Copa "Inauguración" de Valencia

El Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) abre sus puertas este sábado 17 de enero para dar inicio a la temporada 2026. La reunión número uno del año consta de nueve competencias y tiene su punto máximo de interés en la tercera carrera de la tarde, donde se disputará la primera prueba selectiva del ciclo en el Cabriales.

Duelo de velocidad por €12.000: Recorrido de 1.200 metros Valencia

La Copa "Inauguración" reúne a siete yeguas de cuatro y más años en un explosivo trayecto de 1.200 metros. Además de la premiación reglamentaria, el evento cuenta con un incentivo especial de €12.000 a repartir.

La nómina de participantes destaca por la calidad de sus inscritas:

Lady Rossy: La pupila de Alexis Benítez acapara el favoritismo en lo que será su segunda presentación en el óvalo valenciano. Con un historial de cinco victorias en 31 actuaciones, esta yegua posee roce en los lotes estelares de la capital, donde incluso conquistó eventos selectivos. Tras su contundente triunfo previo, ahora contará con los servicios de Francisco Quevedo, una monta que la proyecta como el ejemplar a batir.

Magical Song: Defensora del Stud "Excelso", surge como la principal enemiga. En su salida más reciente sufrió contratiempos en el momento de la partida, pero fue capaz de luchar por la punta hasta los metros finales. Para este compromiso pasa a las manos de Alejandro Briceño; si logra un brinco limpio y domina el tren de carrera sin presión, tendrá enormes posibilidades de éxito.

Stella Cadente: Otra representante del Stud "Excelso" con aspiraciones claras. Desde su llegada a Valencia, la yegua muestra una transformación positiva en sus condiciones físicas y viene de obtener una victoria en su anterior compromiso. Repite la monta de Jaime Lugo Jr., jinete que posee pleno conocimiento de sus capacidades y confía en su clase para repetir el triunfo.

Antecedente en la arena: 2025 Victoria

La edición 2025 de esta copa dejó un grato recuerdo para la afición. En aquella oportunidad, la yegua Paprika se llevó los honores bajo la conducción de Francisco Quevedo. El tiempo registrado fue de 74.4 para los 1.200 metros, una marca que servirá de referencia para las siete aspirantes que este sábado buscan el primer trofeo del año en Valencia.