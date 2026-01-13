Latina Parts asume su primer gran reto del 2026 en el Clásico "Andrés Bello" (GII)

Suscríbete a nuestros canales

La segunda reunión del año en el Hipódromo La Rinconada tendrá en el L Clásico "Andrés Bello" (GII) su primer gran punto de interés. Esta competencia, pautada como la cuarta carrera del orden oficial, marca el cierre del ciclo de pruebas no válidas para el 5y6 nacional. La partida sonará a las 2:45 p.m. para cubrir un trayecto de 1.400 metros, con una bolsa de Bs. 7.000,00 y un bono adicional de €137.500.

Las protagonistas de la escena: Potras La Rinconada

Seis yeguas de alto linaje se citan en la arena capitalina. La nómina presenta nombres de gran peso para la temporada que inicia:

Latina Parts: La pupila de Humberto Correia Jr. surge como la principal aspirante al éxito. Esta hija de King Seraf clausuró el 2025 con una victoria de jerarquía en el XX Clásico "Senegal" (GI). Tras un balance de un triunfo en dos presentaciones, la castaña asume su primer reto del 2026 con un cambio de conducción: el jinete internacional Juan Pablo Paoloni estará sobre sus estribos.

Forever Beatriz: Propiedad del Stud "Los Reptilianos", esta potra destaca por su consistencia en la pista. Sus actuaciones previas ante lotes de mayor experiencia avalan su calidad. Su principal fortaleza reside en la distancia; posee un remate potente que será clave en los metros finales bajo la guía de Hemirxon Medina , jinete que posee pleno conocimiento de sus capacidades.

Bella del Cielo: Otra carta fuerte del entrenador Fernando Parilli Araujo. Pese al ascenso a los 1.400 metros, sus condiciones físicas y el respaldo del látigo Robert Capriles la colocan como una competidora de primer orden que no admite descartes en los pronósticos.

Recuerdo de la edición anterior: Victoria

La historia reciente de este clásico favorece a las rematadoras. En la edición 2025, la yegua Sugar Cane se alzó con el triunfo en el mismo recorrido. En aquella oportunidad, José Alejandro Rivero condujo a la ganadora hacia la meta con un registro cronográfico de 86.3 para los siete furlones.