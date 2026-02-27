Imparable: Mira el ejemplar importado que logró el mejor remate del jueves y será la clave para mantener su invicto en la R10

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica venezolana disfrutará de una emocionante cartelera de 12 competencias sin eventos selectivos a destacar, este domingo 1ro de marzo con el desarrollo de la reunión número 10 en el majestuoso hipódromo La Rinconada.

En su programación contempla la cuarta carrera, para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el trayecto de 1.800 metros, pautada para las 3:05 de la tarde.

La Rinconada: Ejemplar importado R10 Datos hípicos

El ejemplar importado San Benito (USA) (número 3), participa en esta prueba, con el jinete Francisco Quevedo en el sillín y entrenado por Riccardo D’Angelo, en defensa para los colores del Stud Los Samanes Racing.

El castaño cincoañero foráneo se presenta como el tercer favorito par Gaceta Hípica y reaparece luego de 37 días sin correr.

En su última carrera que fue la jornada nocturna del pasado viernes 23 de enero logró su victoria con 5 1/4 cuerpos de ventaja, conducido por el mismo jockey Quevedo, por lo que dejó crono de 79’’2 para los 1.300 metros.

Mejor ajuste: La Rinconada

El pupilo por el “Rey de la Efectividad” D’Angelo ajustó este jueves 26 de febrero 40’’4 para 600 metros, en silla, cómodo y sin hacerle nada, con remate de 12''4 informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares