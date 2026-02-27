Hipismo

Imparable: Mira el ejemplar importado que logró el mejor remate del jueves y será la clave para mantener su invicto en la R10

Se encuentra inscrito para competir en el ciclo no válido de la actividad dominical en el óvalo de La Rinconada

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 01:25 pm
Foto: José Antonio Aray.
La afición hípica venezolana disfrutará de una emocionante cartelera de 12 competencias sin eventos selectivos a destacar, este domingo 1ro de marzo con el desarrollo de la reunión número 10 en el majestuoso hipódromo La Rinconada.

En su programación contempla la cuarta carrera, para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el trayecto de 1.800 metros, pautada para las 3:05 de la tarde.

La Rinconada: Ejemplar importado R10 Datos hípicos

El ejemplar importado San Benito (USA) (número 3), participa en esta prueba, con el jinete Francisco Quevedo en el sillín y entrenado por Riccardo D’Angelo, en defensa para los colores del Stud Los Samanes Racing.

El castaño cincoañero foráneo se presenta como el tercer favorito par Gaceta Hípica y reaparece luego de 37 días sin correr.

En su última carrera que fue la jornada nocturna del pasado viernes 23 de enero logró su victoria con 5 1/4 cuerpos de ventaja, conducido por el mismo jockey Quevedo, por lo que dejó crono de 79’’2 para los 1.300 metros.

Mejor ajuste: La Rinconada

El pupilo por el “Rey de la Efectividad” D’Angelo ajustó este jueves 26 de febrero 40’’4 para 600 metros, en silla, cómodo y sin hacerle nada, con remate de 12''4 informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares

  1. Preposition (USA): Es el ejemplar limportado y lógico para este ciclo no válido. Este hijo Tapit será uno de los rivales para buscar mantener su invito del año, con la yunta Oliver Medina / Humberto Correia.
  2. Toro Salvaje (USA): Es el otro ejemplar importado, pues reaparece luego de 77 días. Su condición física-atlética y su velocidad será la combinación perfecta para decidir en los metros finales y lograr su primera victoria de su campaña. Anótenlo para las jugadas exóticas. 

 

