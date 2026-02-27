¿Quieres llenar la cartera? Deja de lado a Silvery Speed y El Chema y anota este batacazo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Cada semana, ante la proximidad de la décima reunión de carreras en el óvalo de Coche, los debates hípicos inundan todos los rincones del país. En esta ocasión, las miradas se posan sobre la quinta válida del 5y6, una prueba que promete dividendos astronómicos y resultados inesperados.

Para la mayoría de los apostadores, la victoria se decidirá entre el lógico Silvery Speed y el ejemplar El Chema. Este último, hijo de Panzer Barcelona, cuenta con un importante descargo de cuatro kilos. Es oportuno señalar que ambos purasangres tendrán la conducción de jinetes aprendices, quienes luchan por consolidar su nombre este 2026 en el principal hipódromo nacional.

Sin embargo, en las horas previas al evento, surgió una candidatura sólida que altera el panorama de los expertos. Este giro en los pronósticos añade una dosis de suspenso a una jornada que, de por sí, luce impredecible.

Un premio millonario y un lote parejo: Quinta Válida La Rinconada

La carrera, reservada para ejemplares de cuatro años (debutantes o no ganadores), cuenta con una bolsa especial de $27.040. El lote lo integran 10 participantes que muestran una evolución constante en sus presentaciones recientes.

Entre ellos destaca la inscripción del entrenador Jefferson Rivas: el caballo Gran Andrés. Este pupilo del Stud “Tío Yamalito”, nacido y criado en el Haras Oropal, contará con la monta del aprendiz Oliver Medina. En su salida más reciente, el hijo de Itsaknockout ocupó la quinta casilla a solo cinco cuerpos del ganador Good Boy.

El factor de la redención: Buen Dividendo R10

Un dato clave rodea la campaña de Gran Andrés. El pasado 2 de noviembre de 2025, el ejemplar cruzó la meta en ganancia; no obstante, las autoridades hípicas procedieron a su distanciamiento debido a que su jinete perdió 700 gramos en la balanza. Esta medida, orientada a la protección del apostador, privó al caballo de su primer éxito oficial, pero confirmó sus capacidades pisteras.

Para esta competencia, su favoritismo cobra relevancia por dos factores determinantes:

Cambio de monta: La conducción de Oliver Medina le otorga un valioso descargo de tres kilos, ventaja que será fundamental en el tramo final.

Posición de pista: Si bien no es un ejemplar caracterizado por su velocidad inicial, su puesto de salida le facilita una ubicación estratégica cerca de los punteros. Se espera que, al girar la última curva, despliegue su atropellada con efectividad.

Por estos motivos, Gran Andrés se perfila como el rival a vencer y una alternativa de alto dividendo para quienes busquen derrotar a las torres de la jornada.