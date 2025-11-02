¡Mucha atención! El ejemplar Gran Andrés se consideró como retirado

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 2 de noviembre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 42 de la temporada 2025, Sin pruebas selectivas. Sin embargo, hay un atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

La Rinconada: Gran Andrés se consideró como retirado.

La novena carrera de la jornada de este domingo en el hipódromo La Rinconada, reservada para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores en distancia de 1.200 metros, que se corrió como la tercera válida para el 5y6, en principio el ejemplar Gran Andrés con la monta de Jaime Lugo Jr., cruzó la raya en el primer lugar, en la cual doblegó a Esplendor en los metros finales de carrera en crono de 74”4.

Sin embargo, al regresar el binomio ganador para la verificación de peso final de la carrera, al ser el repeso el jockey Jaime Lugo Jr., presentó ante el juez de peso 700 gramos menos de los permitido (500gr) por el reglamento de uso oficial post carrera. Lo que las autoridades decidieron “Retirar” al ejemplar Gran Andrés (número 11) para salvaguardar a los apostadores en la taquilla. Los comisarios aplicaron el Art. 248 Nacional de Carreras.

De manera, que las personas que jugaron ganadores, placé y/u otras jugadas exóticas en la taquilla que contengan en su boleto al ejemplar Gran Andrés (número 11) le sea reintegrado el dinero invertido.

La carrera en cuestión se confirmó con la victoria con el ejemplar Esplendor (número 3) con el jinete José Gilberto Hernández, quien recibió las instrucciones de Ismael Martínez, para ganar en crono de 74”4 para 1.200 metros. La pizarra oficial se confirmó con los números 3-8-2-6-4.