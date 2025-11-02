Monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 2-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1 de noviembre, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 42 de la temporada 2025, con una prueba de condición especial y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

Meridiano: Ganadores en la jornada previo al 5y6 en La Rinconada

La jornada ganadora inició con victoria para Luigino (número 5) con la monta de Jhonathan Aray, y la preparación de Gabriel Márquez. En la segunda carrera triunfó Jofiel (numero 5) con la monta de Robert Capriles y el ensillaje de Carlos Luis Uzcátegui.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Colder Weather (usa) (número 3) con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de Gabriel Márquez. En la cuarta el triunfo le correspondió a Rey Del Castillo (número 6) con la monta de Omar Rivas para D. Guevera.

En la quinta carrera de la jornada el triunfo fue para el ejemplar Nostra Vittoria (numero 9) con la monta de Wilbert Véliz para el entrenador A. Casanova. En la sexta carrera el triunfo le correspondió a Magicshadow (usa) (número 1) con la monta de Jhonathan Aray para el entrenador Gabriel Márquez.

Meridiano: Totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.183.317.040,00, de los cuales, Bs. 25.664.385,60 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs. 98.991.201,60.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o séptima carrera en el orden el triunfo le correspondió al ejemplar, Bendito (número 1).