Breeders’ Cup: Irad Ortiz Jr se convierte en el más valioso por sexto año en el Campeonato de Criadores

A través de un comunicado de prensa de la Breeders’ Cup, se dio a conocer que el jinete nacido en Trujillo, Puerto Rico, Irad Ortiz Jr., ganador del premio Eclipse Award, recibió por sexta vez el galardón Bill Shoemaker, que distingue el jockey mas valioso de la serie de Campeonato Mundial de Criadores, que es celebrada cada año por esta fecha.

Irad Ortiz Jr., consiguió tres victorias durante los dos días del 42º Campeonato Mundial de la Breeders' Cup, ganó el 23º Premio Bill Shoemaker como el jinete más destacado del evento principal en Del Mar.

Breeders’ Cup: Irad Ortiz Jr en la cima de su carrera

Al finalizar la jornada de la Breeders’ Cup, autoridades y organizadores del evento mundial acompañaron a Irad Ortiz Jr., en el paddock de vencedores en la ceremonia de lo que fue la entrega de la edición 23 del Premio Bill Shoemaker, que por sexta vez se lo queda por su valiosa participación.

Ortiz Jr. expresa que ganar el trofeo es un gran honor y destaca la importancia de tener un buen día en las carreras para sumar puntos. Le encanta esta semana de competencias, considerándola una de sus favoritas del año. Sobre acercarse al récord de victorias de Mike Smith, muestra respeto hacia él y reconoce la dificultad de alcanzar esa cifra, pero mantiene el optimismo y la determinación para seguir trabajando y aprovechar la buena racha que tiene.

El Premio Shoemaker se otorga al jinete que consiga la mayor cantidad de victorias en las 14 carreras del Campeonato, y el desempate se realiza mediante un sistema de puntos 10-3-1 para los puestos del segundo al cuarto.

Ortiz comenzó el fin de semana con una victoria en Cy Fair en la Breeders' Cup Turf Sprint (G1) y continuó con victorias consecutivas el sábado en Shisospicy en la Prevagen Breeders' Cup Turf Sprint (G1) y Bentornato en la Cygames Breeders' Cup Sprint (G1).

El Premio Shoemaker lleva el nombre de uno de los mejores jinetes en la historia de las carreras de caballos pura sangre. Bill Shoemaker, quien ganó el Derby de Kentucky cuatro veces, ganó 8833 carreras en una carrera que abarcó más de 40 años. En 1987, a los 56 años, Shoemaker ganó la Breeders' Cup Classic (G1) a bordo de Ferdinand en Hollywood Park.

Ortiz Jr., ganó este trofeo en el 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 y ahora 2025.