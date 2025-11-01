¡Back to back para José Francisco D’Angelo! Ahora con Bentornato se lleva la Breeders’ Cup Sprint (G1) por $2.000.000

Suscríbete a nuestros canales

Irad Ortiz Jr. demostró una vez más por qué es uno de los jinetes más destacados del momento, exhibiendo sus mejores habilidades y una gran química con el ejemplar Bentornato. Al igual que en la prueba previa sobre grama en la modalidad de velocidad, Ortiz Jr. logró que Bentornato saliera de forma explosiva desde el inicio, tomando la delantera sin dar ninguna oportunidad a sus competidores.

Con un ritmo constante y una conducción impecable, ambos dominaron la carrera de principio a fin. Esta impresionante actuación les permitió alzarse con la victoria en la prestigiosa Breeders’ Cup Sprint (G1), una competencia de máxima categoría que reparte una bolsa de 2.000.000 de dólares.

La carrera se disputó en la distancia de 1.200 metros en el hipódromo de Del Mar, California, escenario que alberga la edición número 42 de las Breeders’ Cup, uno de los eventos más importantes y esperados en el calendario hípico internacional. Esta victoria reafirma el talento y la destreza tanto del jinete como del caballo en una de las pruebas más exigentes del deporte.

Breeders’ Cup: José Francisco D’Angelo se lleva con Bentornato la Breeders’ Cup Sprint

Bentornato, que escoltó la pasada temporada al campeón actual de la velocidad en Estados Unidos, Straight No Chaser, en esta oportunidad, con un año más de madurez, cobró desquite y se llevó los honores en la Breeders’ Cup Sprint (G1) con una bolsa de $2.000.000 en distancia de 1.200 metros en pista de arena en el hipódromo de Del Mar, San Diego, California.

Irad Ortiz Jr. salió decidido a tomar la punta y esperar el desarrollo de la carrera; empleando parciales de 21.3 y 44, se mantuvo al frente del pelotón y, con una ventaja no menor a tres largos, se queda con este evento en crono de 68"1. Irad Ortiz Jr., ahora es ganador de la Breeders' Cup en 23 ocasiones.

Bentornato es un macho de cuatro años, hijo de Valiant Minister en la yegua Her Special Way por Put It Back. El entrenado por José Francisco D’Angelo, que no corría precisamente desde esta carrera la pasada temporada, reapareció a lo grande el pasado mes de septiembre listo para esta carrera, donde explotó con una victoria en el Society Stakes en Churchill Downs.

Ahora, este linajudo corredor suma siete victorias en 11 presentaciones con una producción que se eleva sobre los dos millones para sus conexiones León King Stable Corp., en el banco.