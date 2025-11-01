Splendora se llevó en gran performance con Flavien Prat la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint (G1) de $1.000.000

Suscríbete a nuestros canales

Segundo día de máxima competición de fin de año en Estados Unidos, con el desarrollo de la edición 42 de la Breeders’ Cup, que, dentro de una cartelera de doce carreras, nueve dieron inicio con el resultado de Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint (G1) con una victoria de Splendora con la conducción del mejor jinete de norte Flavien Prat.

Breeders’ Cup: Splendora dio lo mejor para este triunfo

Desde la partida Vahva y Hope Road, salieron a pelear la carrera mientras que Splendora se ubicaba en la mita del grupo de siete yeguas, luego de los retiros de las favoritas Tamara, Fee Blanche y Sweet Azteca. Prat, controló a su conducida en los primeros metros de carreras hasta promediar la última curva.

En la entrada de la recta final Splendora avanzó con fuerzas al punto de alcanzar a la puntera para tomar el mando de la carrera y estirarse hasta la meta con una ventaja considerable en esta prueba se corrió en distancia de 1.400 metros.

Splendora, es una yegua de cuatro años hija de Audible en Miss Freeze por Frost Giant, que vistió los colores del By Talla Racing LLC, presentada por Bob Baffert. Con esta victoria ahora coloca su récord en cinco victorias en 10 actuaciones, con una producción muy cerca de un millón de dólares para sus conexiones. Luego de tres segundos y un cuarto lugar en prueba de grados, Splendora se toma su primer triunfo en competencias de alto nivel.