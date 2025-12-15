Chris Young detiene los rumores: Corey Seager "no está en venta"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de operaciones de béisbol de los Texas Rangers, Chris Young, desestimó rotundamente cualquier idea de que su equipo esté buscando intercambiar a su jugador estrella, Corey Seager, durante el mercado de invierno.

El nombre de Seager ha sido objeto de intensos rumores de traspaso en las últimas semanas. Equipos en busca de una pieza ofensiva de impacto, como los Boston Red Sox, han estado contactando a la gerencia de Texas para preguntar por el campocorto, reconocido como el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial en dos ocasiones, incluyendo la conquista del campeonato de los Rangers en 2023.

"No está a la venta"

El mensaje de Young fue enfático y directo. En declaraciones ofrecidas a MLB Network Radio de SiriusXM el domingo, el ejecutivo buscó poner fin a la especulación.

“No estamos ofreciendo a Corey Seager. Quiero dejar eso muy claro. No está en venta.”

Young recordó que los Rangers aseguraron al estelar campocorto con un contrato de 10 años y $325 millones en 2022, un acuerdo que sigue siendo el centro de la estrategia del equipo.

La conexión Semien

El presidente de operaciones reconoció haber recibido múltiples llamadas de ejecutivos rivales respecto a Seager, pero cree que estas consultas podrían estar relacionadas con el reciente movimiento de la franquicia.

A principios de la temporada baja, los Rangers sorprendieron al traspasar al segunda base Marcus Semien a los New York Mets, un movimiento que, para algunos observadores, insinuó una posible estrategia de los campeones de 2023 para aligerar la nómina.

Sin embargo, Young insistió en que el caso de Seager es completamente diferente y no forma parte de ninguna reestructuración de plantilla.

"Corey Seager es un gran jugador y los equipos buscan grandes jugadores", dijo Young. "Lo que me encanta es que Corey Seager es un gran jugador de los Texas Rangers. Entiendo que los equipos se pongan en contacto. También llamamos a otros equipos para ponernos en contacto con grandes jugadores. Así que los equipos están haciendo su trabajo, lo entiendo”.

El valor indiscutible de Seager

A Seager le quedan seis años y $186 millones en su contrato. Además, su acuerdo incluye una protección limitada contra traspasos, aunque no se ha detallado el número de equipos que el jugador puede bloquear.

Desde que se unió a los Rangers, el campocorto de 31 años ha demostrado ser el motor ofensivo del equipo, bateando para una línea de .278/.355/.517, con 117 jonrones y 303 carreras impulsadas. Su producción lo ha llevado a ser seleccionado tres veces para el Juego de Estrellas, consolidando su posición como una pieza irremplazable en los planes a largo plazo de los Texas Rangers.