MLB: Tigres de Detroit contratan a un veterano cerrador

Los Tigres de Detroit han alcanzado un acuerdo con el veterano relevista Kenley Jansen por un contrato de un año, pendiente de examen físico. La noticia, confirmada por fuentes cercanas a ESPN, llega en el marco de las Winter Meetings y representa el segundo movimiento clave de la franquicia en pocos días, tras la renovación de Kyle Finnegan por dos temporadas. Con esta incorporación, Detroit refuerza su bullpen con experiencia y jerarquía, buscando mayor estabilidad en la recta final de los juegos.

Númeris que hablan

Kenley Jansen, de 38 años, viene de una campaña sólida en 2025 con los Angelinos de Los Ángeles, donde registró una efectividad de 2.59 en 59.0 entradas, su mejor marca desde 2021. Aunque su tasa de ponches (8.69 K/9) fue la más baja de su carrera, logró acumular 29 salvamentos y mantener un ratio de 3.0 K/BB, demostrando que sigue siendo un cerrador confiable.

Un histórico en la lista de salvamentos

El relevista ocupa el cuarto lugar histórico en salvamentos en Grandes Ligas con 475 y en 2026 podría convertirse en apenas el tercer lanzador con 500 salvados en la historia.

La firma de Jansen se suma a la reciente renovación de Kyle Finnegan, otro relevista de alto impacto. Con ambos movimientos, Detroit busca construir un bullpen versátil y confiable, capaz de sostener ventajas en la recta final de los juegos.

El acuerdo por un año con Jansen representa un movimiento de bajo riesgo para los Tigres. Si el relevista mantiene su nivel, aportará liderazgo y resultados inmediatos; si su rendimiento decae, la franquicia no compromete su futuro financiero. Este tipo de contratos cortos con veteranos de renombre son habituales en equipos que buscan equilibrio entre desarrollo de jóvenes y experiencia probada.