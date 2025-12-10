José Francisco D’Angelo por otro Stakes el fin de semana con Howard Wolowitz

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del sábado 13 de diciembre de 2025 ofrece una nueva oportunidad para que el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo sume otra prueba de grado a su palmarés. En esta ocasión, buscará la victoria con el ejemplar Howard Wolowitz, que regresa al óvalo de Turfway Park.

D’Angelo en el Holiday Cheer Stakes

A la altura de la novena carrera de la jornada sabatina en el hipódromo de Turfway Park, se disputará una nueva edición del Holiday Cheer Stakes. Esta competencia, diseñada para ejemplares de tres años y más, se correrá sobre un recorrido de 1.200 metros y repartirá un premio de $250.000.

Howard Wolowitz, entrenado por D’Angelo, ganó esta misma competencia el año pasado. En 2025, el equipo buscará repetir dicho triunfo, contando nuevamente con la monta del puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

Oportunidad y Récord del Ejemplar

La jornada de Stakes en Turfway representa una opción atractiva para los entrenadores que buscan competir por buenas bolsas. Así lo ha señalado el preparador norteamericano Brendan Walsh: «Ya no hay incentivo para sacar todo de Kentucky después de Churchill Downs. Con las bolsas, hay que fijarse bien en Turfway».

Después de su victoria en esta selectiva en 2024, Howard Wolowitz logró conquistar el Franklin Simpson Stakes (G1) en Kentucky Downs en 2025, y posteriormente llegó séptimo en la Turf Mile (G1) en Keeneland. Un dato relevante es que el ejemplar se mantiene invicto en pista sintética tras dos participaciones, una de ellas en el propio Turfway Park.

Como posible rival del presentado por D’Angelo, se perfila Nobals, ganador del Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) en 2023.