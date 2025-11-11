Esto dijo Francisco D’Angelo sobre el futuro de Shisospicy y Bentornato

Suscríbete a nuestros canales

José Francisco D’Angelo se convirtió en el primer entrenador venezolano en conseguir una victoria en las Breeders’ Cup, tras sus resonantes triunfos en la Breeders’ Cup Turf Sprint con Shisospicy, y luego con Bentornado en la Breeders’ Cup Sprint, que además lo convirtió en el segundo entrenador en ganar en el mismo año las dos pruebas de velocidad, después que lo hiciera Peter Miller, quien en 2017 conquistó ambas justas.

Shisospicy y Bentornato seguirán su campaña para 2026

Shisospicy y Bentornato, entrenados por José Francisco D’Angelo, se encuentra en los establos en Palm Meadows, el centro de entrenamiento satélite de Gulfstream Park en el condado de Palm Beach, luego de sus exhibiciones en la Breeders' Cup.

Shisospicy, que se convirtió en la primera potranca de tres años en ganar en las 18 ediciones de esta carrera, en la cual derrochó una deslumbrante victoria de punta a punta contra los machos en la Breeders' Cup Turf Sprint, como Bentornato, consiguió una actuación de punta a punta en la Breeders' Cup Sprint, son candidatos para las principales carreras de todo el mundo en 2026.

Shisospicy tiene una invitación para Hong Kong, y también para Arabia Saudita. Sin embargo, no se tomará ninguna decisión para la hija de Mitole hasta que haya tenido tiempo de descansar y recuperarse de la intensa y productiva agenda de los últimos meses.

Los planes para Bentornato están definidos. Su preparación será rumbo a la Riyadh Dirt Sprint (G2), con una bolsa de 2 millones de dólares, que se disputará el 14 de febrero como parte del programa de la Saudi Cup en el hipódromo Rey Abdulaziz.

Bentornato, quien el año pasado quedó segundo tras Straight No Chaser en la Breeders' Cup Sprint, cobró desquite con Ortiz Jr., en la silla en la edición de este año.