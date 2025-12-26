¡Mucha atención! Indescartable estos debutantes para la jornada del domingo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

En la semana, hay una gran cantidad de debutantes cuyos hermanos han conseguido victorias de Grado 1 y cuyas madres son campeonas. Hay una actividad particularmente intensa en Fair Grounds, Gulfstream Park, Laurel Park, Turfway Park, Oaklawn Park, Turf Paradise y Santa Anita. Este domingo el hipódromo de Gulfstream Park y Santa Anita tendrán actividad tal cual como se indicó al comienzo.

Gulfstream Park: Mucha atención con estos juveniles debutantes

Authentic Chance, potra de 2 años hija de Authentic, debuta en la carrera 3 de Gulfstream Park con el entrenador Todd Pletcher. Es media hermana del velocista Super Chow, ganador de Grado 3, quien ganó $980,145 y que estará presente este sábado en el Mr. Prospector (G3).

Sus otras dos hermanas que participan, American Stage y Princess Indy, también son ganadoras de clásicos. Authentic Chance correrá seis furlongs en tierra con John Velázquez a bordo para Spendthrift Farm.

La séptima carrera también en Gulfstream Park presenta a Autobahn, un potro de 2 años hijo de Nyquist que debuta con el entrenador Brad Cox. Este hijo de Take Charge Paula, ganadora de Grado 3 y con una ganancia de $451,700, recorrerá seis furlongs en tierra con Irad Ortiz Jr. a bordo.

El potro criado en WinStar Farm se enfrenta a siete rivales de los propietarios WinStar Farm, CHC y First Go Racing. Autobahn es hermano tres cuartos de Long Neck Paula, dos veces ganadora de stakes por Uncle Mo.

Santa Anita en el opening day tendrá su cuota de participación

La segunda carrera de Santa Anita trae a Newton, un potro de dos años hijo de Munnings, que debuta con el entrenador Bob Baffert. Su madre es la yegua Bernardini Secret Jewel, media hermana de Shared Account, ganadora de la Breeders' Cup Filly & Mare Turf, y de Sparkle Blue, ganadora de múltiples stakes de grado.

Este potro, medio hermano de Twenty Carat, ganador de Grado 3, fue criado por Three Chimneys Farm. Juan Hernández montará al potro desde la posición 4 para los propietarios SF Racing, Starlight Racing y Madaket Stables en la carrera de velocidad de tierra de 6 1/2 furlongs contra seis rivales.