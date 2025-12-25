Duelo Épico: Once potras se enfrentan por $300,000 en La Brea (G1) este domingo en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

En marco de la celebración de una nueva temporada en Santa Anita Park, este domingo 28 de los corrientes ha sido programada La Brea Stakes (G1) una de las tres pruebas de alto rango programadas para este fin de semana.

La Brea S. (G1) atrajo a 11 femeninas de tres años entre ellas a Five G., que tras nueve meses después de su última salida en competencias públicas, luego de una victoria en el Gulfstream Park Oaks (G2) el 29 de marzo en Gulfstream Park. La hija de Vekoma, entrenada por George Weaver, obtuvo la mejor puntuación de su carrera en 90 puntos Beyer Speed ​​Figure, según Daily Racing Form. Debuta en Santa Anita.

Santa Anita Park: Five G en pos de otra victoria en el Sur de California

Five G, que ganó el Gulfstream Park Oaks (G2) a finales de marzo, se prepara para su primera carrera desde ese triunfo, buscando la victoria más importante de su carrera en el La Brea Stakes de $300,000, que se correrá el 28 de diciembre en Santa Anita Park. Esta prueba de 7 furlongs para potrancas de 3 años representa una gran oportunidad, ya que Five G es la única ganadora en carreras de grado entre las once corredoras inscritas.

Criada por Gatsas Stables y entrenada por George Weaver, Five G ha tenido una temporada destacada con tres victorias, incluyendo una apertura dominante en el Cash Run Stakes en enero y su triunfo en el Gulfstream Park Oaks. Aunque no corrió en el Kentucky Oaks debido a una baja forma física, ha mostrado gran potencial y preparación para esta carrera.

Además, Five G intentará por primera vez en su carrera la distancia de siete furlongs, tras haber impresionado en carreras de mayor distancia. Su entrenamiento ha sido intenso y meticuloso, con sesiones en pistas de Oklahoma, Palm Beach Downs y Santa Anita, donde ha demostrado estar en una excelente condición física para competir este domingo.

Entre sus rivales están Simply Joking, So Threre She Was y Magnificat. Simply Joking llega tras un segundo lugar en el Fantasy Stakes (G2) en marzo y viene de una destacada actuación con otro segundo puesto en el Bayakoa Stakes (G3) el 30 de noviembre en Del Mar, bajo la preparación del entrenador Michael McCarthy.

Por su parte, So There She Was, entrenada por Doug O'Neill, ha competido en una carrera de Grado 1, quedando tercera en el Del Mar Debutante Stakes, además de sumar un segundo lugar en el Torrey Pines Stakes (G3) y una victoria en el Remington Park Oaks este año.

El propietario y criador Spendthrift Farm buscará repetir el éxito en La Brea con Magnificat, que hará su debut en competencias de stakes tras sus estrechas victorias en carreras comunes en Del Mar. Spendthrift Farm ganó La Brea el año pasado con Kopion, una sorpresa con 37-1 de cuota, que luego confirmó su calidad con victorias en el Santa Monica Stakes (G2) y el Derby City Distaff (G1).

La Brea S. (G1), con una bolsa de $300.000, se corre en 1.400 metros y está pautada para la décima carrera de once programadas. Inicia a las 6:30 p.m., hora de Venezuela. Estos son los inscritas: