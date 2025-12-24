Los jinetes venezolanos Lugo Jr., y Centeno logran triunfos históricos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A pocas semanas de que termine la temporada 2025, se han alcanzado varios hitos que representan un nuevo capítulo para los venezolanos que trabajan en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.

El primer fin de semana de febrero de la temporada 2025, marcó dos hechos históricos para dos jinetes venezolanos. Jaime Lugo Jr., consigue su primera victoria, y Daniel Centeno, llega a 3400 victorias de por vida en Estados Unidos.

Jaime Lugo Jr., marca su huella en tierras norteñas

Jaime Lugo Jr., mejor conocido por sus allegados como el “Pochito”, por llevar nombre y apellido en honor a su padre, jinete campeón zuliano Jaime Lugo, conocido como “El General”. Rompió el celofán la tarde del 2 de febrero, en el circuito de Laurel Park, Maryland.

Lugo Jr, tuvo que esperar 41 compromisos, desde su debut del pasado mes de junio del 2024, para conseguir su primera victoria en Estados Unidos. El joven jockey alcanzó este hito con el ejemplar My Mamba, ganador de un reclamo de $21,700, para el entrenador Mario Serey Jr.

Jamie Lugo Jr. debutó el 8 de junio de 2024 en el hipódromo de Delaware Park, donde ocupó el segundo lugar con el ejemplar Humor Sense.

Daniel Centeno cifra histórica de 3400 victorias

Daniel Centeno, jinete veterano ganador seis veces del título en el circuito de Tampa Bay Downs, consumó su victoria 3400 el 2 de febrero, que lo convirtió en el cuarto jockey en alcanzar esta cifra en Estados Unidos. Centeno, guío las riendas de Rouki, un pensionado del entrenador Gerald Bennett, ganador de un Allowance por $54 mil.

Centeno, hasta la fecha, luego de alcanzar esta marca histórica totaliza 3463 victorias, de las cuales 72 han sido en la temporada actual. Su producción se incrementó en $75,015,806 para sus conexiones.