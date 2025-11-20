Daniel Centeno se convierte en el primer jinete venezolano en lograr esta hazaña en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles arrancó la temporada 100 del hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, con la diputa de nueve interesantes carreras, en la cual los jinetes venezolanos Samuel Marín, actual campeón y Daniel Centeno, seis veces campeón en este circuito visitaron el parque de vencedores.

Tampa Bay Downs: Daniel Centeno sorprendió en la taquilla

Durante la jornada este miércoles que fue el opening day de Tampa Bay Downs, el jinete Daniel Centeno, se convirtió en el primer jockey venezolano en ganar la primera carrera en pista de grana en la apertura de la temporada centenario del circuito de la Florida. Centeno, le tocó conducir al ejemplar Classicals Finale, con un pago sorpresivo de $20,80 ganador en la taquilla.

Classicals Finale, liderado por Centeno, salió a controlar la velocidad desde el centro del pelotón de nueve competidoras que participaron en esta carrera por un Claiming de $22,300 y una distancia de 1.700 metros en grama. Classicals Finale, durante la etapa inicial de la carrera, se mantuvo en el sexto lugar con parciales de 23.1, 49 y 73.1.

Classicals Finale, con Centeno a bordo, se acercó al final de la recta final y logró alcanzar a las velocistas en el último medio furlong. Luego tomó el control y terminó la carrera con una diferencia de no menos de un cuerpo en la meta, marcando un tiempo final de 104 para esa distancia.

De esta manera, Daniel Centeno, ganador seis veces del meet de Tampa Bay Downs, se convierte en el primer jockey venezolano en ganar la primera carrera en grama en un Openiing Day. Hecho histórico en su dilatada trayectoria en Estados Unidos.

La emoción continuará este viernes y sábado, cuando Tampa inicie la jornada hípica en este inicio de temporada regular.