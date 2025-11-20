Premios Cartier: Calandagan nombrado Caballo del Año Cartier 2025

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles se llevó a cabo la edición la edición 34 los "Premios Cartier" que se refieren principalmente a los Cartier Racing Awards, que honran a la excelencia en las carreras de caballos europeas. Resultados que no causaron sorpresas. Los ganadores de dicho galardón fueron ajustado a la realidad y hechos justo en las pistas de carreras de cada uno de los vencedores.

Premios Cartier: Calandagan nombrado Caballo del Año y Maduro 2025

Calandagan, ganador de tres carreras de Grupo 1 en lo que va del año, quien culminó su temporada de carreras europeas con una victoria en el Champion Stakes (G1), fue coronado Caballo del Año y Caballo Maduro, en la 35ª edición de los Premios Cartier de Carreras, celebrada el 19 de noviembre en el Hotel Dorchester de Londres.

El entrenado por Francis-Henri Graffard, se convierte en el cuarto caballo criado por Aga Khan Studs en ser coronado Caballo del Año Cartier después de Daylami (1999), Dalakhani (2003) y Zarkava (2008); y el primero desde la muerte de Su Alteza Aga Khan IV en febrero.

Entre tanto, Asfoora, tras haber sido nominada hace 12 meses, se convierte en la tercera yegua nacida en Australia en recibir el premio de campeona velocista después de Black Caviar (2012) y Starspangledbanner (2010) gracias a sus victorias en el Nunthorpe Stakes (G1) y el Prix de l'Abbaye de Longchamp (G1).

El galardonado con el Premio al Mérito de 2025 es Brough Scott. Este ex jinete se ha consolidado como un periodista de gran prestigio y un aclamado autor, además de ser la figura más representativa de las carreras de caballos en televisión durante tres décadas y cofundador del Racing Post. Lleva más de 60 años trabajando en el mundo de las carreras, poniendo su talento al servicio de numerosas causas dentro y fuera de la industria hípica.

Los ganadores para los Premios Cartier Racing 2025 fueron:

Caballo Cartier del Año: Calandagan

Cartier Caballo Maduro: Calandagan

Potro Cartier de 3 años: Delacroix

Potranca Cartier de 3 años: Minnie Hauk

Cartier Sprinter: Asfoora

Cartier Stayer: Trawlerman

Potro Cartier de 2 años; Gstaad

Potranca Cartier de 2 años: Precise