Alberto Paz Rodríguez es inmortalizado por el Hipódromo Presidente Remón

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo en marco de una tarde selectiva celebrada en el hipódromo Presidente Remón de Panamá, rindió un sentido homenaje a la carrera de Alberto Paz Rodríguez, mejor conocido por sus allegados como “Droopy”, por su larga y exitosa trayectoria en la hípica nacional e internacional.

Dentro de esta programación dominical se llevó a cabo el Clásico “Año Nuevo Gr.1” en la cual el ejemplar Takao entrenado por Alberto Paz Rodríguez bajo la conducción del jinete Yonis Lasso se adjudicó esta prueba en determinante demostración.

Revelado busto de Albero Paz Rodríguez

La celebración del clásico Año Nuevo este domingo 4 de enero, tuvo un especial significado. El primer evento estelar de la naciente temporada 2026 en el hipódromo Presidente Remón fue dedicado a Alberto Paz Rodríguez, por su admiración y respecto al que se consideran como el mejor preparador panameño de caballos de carreras de todos los tiempos.

Alberto Paz Rodríguez, es el preparador que ha ganado más carreras y estadísticas en el hipismo panameño; también tiene un sitio preferencial en la hípica caribeña.

“Droopy” inició su rol de entrenador de caballos de carreras en 1971, cuando logró su primer ganador con Pucalpa y, hasta el presente, registra 6,394 triunfos, de ellos 471 clásicos.

Paz Rodríguez es ganador del Clásico Internacional del Caribe en tres ocasiones ensillando a Barremina (1974), Leonardo (1992), y Calínico (2015); Confraternidad, con cuatro; Velocidad, una vez; Dama del Caribe, en dos oportunidades; y Importados, en una ocasión.

Asimismo, es miembro del Salón de la Fama del Hipismo Caribeño y el Salón de la Fama de la Hípica Panameña.