¡Mucha atención! Por estos detalles el hipódromo de Parx Racing añada nuevos días de carreras

El mes de diciembre, debido a las condiciones climáticas severas propias de la temporada invernal, ocasionó la cancelación de varios días de carreras en el circuito Parx Racing, que está situado en Bensalem, Pensilvania. Por esta razón, las autoridades han decidido agregar tres días más de carreras a lo largo del presente mes.

Parx Racing: Tres días adicionales tendrá enero

Parx Racing y la Asociación de Jinetes Pura Sangre de Pensilvania anuncian la incorporación de tres fechas de carreras en jueves para enero de 2026: 8, 15 y 22 de enero, esto se debe por lo expuesto al principio del tema.

El clima impredecible es un factor inevitable durante los meses de invierno, lo que a menudo obliga a cancelaciones difíciles pero necesarias. Las fechas adicionales de enero buscan recuperar las oportunidades de carreras perdidas, a la vez que brindan estabilidad a las partes interesadas, jinetes y aficionados.

La máxima autoridad del hipódromo de Parx Racing, David Osojnak, afirmó en el comunicado expuesto en la página web del circuito ubicado en Pensilvania, que la adición de estos días perdidos obedece el apoyo a los programas y a jinetes para ofrecer un programa de carreras consistente, basado en la oportunidad y el equilibrio.

Este jueves se corre el primero de tres días

Tal cual fue previsto este jueves 8 de los corrientes se efectuará el primer programa de tres pautados para los jueves de este mes, con la finalidad de recuperar los días perdidos en diciembre.

Un total de diez competencias sin corte de stakes están previstas. La cartelera inicia a la 1:05 p.m., hora de Venezuela. Dentro de las cuales los jinetes venezolanos Mychel Sánchez, contará con cinco montas, Ángel Castillo (2), Franklin González Jr., (3) y Joezer Rangel (2).