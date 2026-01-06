¡Sea usted el juez! ¿Quién será el ganador del Premio Eclipse Award’s al mejor Jinete 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La competencia por el premio Eclipse al mejor jinete de Estados Unidos en 2025 se presenta extremadamente reñida. Ambos profesionales concluyeron la temporada con estadísticas muy parecidas, lo que refleja un desempeño excepcional y constante a lo largo del año.

Esta temporada fue especialmente significativa para ambos, ya que lograron cifras históricas que destacan su talento y dedicación en el hipismo estadounidense. La igualdad en sus resultados mantiene abierta la expectativa sobre quién se llevará finalmente este prestigioso reconocimiento.

¿Cómo se elige al Mejor Jockey?

Según el reglamento para la elección del Mejor Jinete de cada temporada, los especialistas encargados de la decisión deben tener en cuenta los siguientes aspectos, basados en criterios comunes en el ámbito deportivo profesional:

Resultados competitivos: número de victorias, lugares y desempeño general en las carreras oficiales durante la temporada. Calidad de las carreras: importancia y nivel competitivo de los eventos en los que participó el jinete. Consistencia: regularidad en los resultados a lo largo de toda la temporada. Hitos y récords: logro de marcas históricas o hitos personales durante el período evaluado. Profesionalismo y conducta: comportamiento ético, respeto por las normas y buena imagen dentro del deporte. Impacto en el deporte: contribución al crecimiento, visibilidad o evolución del hipismo mediante su desempeño.

¿Quiénes y como votan?

La votación es realizada por tres grupos oficiales: National Turf Writers and Broadcasters (NTWAB), Daily Racing Form (DRF) y la National Thoroughbred Racing Association (NTRA).

Cada conjunto contribuye con el 33% del total de los votos. Cada boleta es individual y cada votante recibe una boleta oficial (electrónica). En la categoría de Jockey, el votante elige un solo nombre. No hay primero, segundo ni tercero. No hay puntajes. Es un voto directo por un solo jinete.

¿Qué se evalúa para los jinetes?

Aquí no existe una fórmula matemática fija. Los votantes consideran un conjunto de factores, a su criterio, entre ellos: Estadísticas, número total de victorias, ganancias producidas por sus montas, porcentaje de victorias, cantidad de montas, calidad de las victorias, triunfos en Stakes (Graded Stakes), resultados en las grandes carreras del año (Kentucky Derby, Preakness, Belmont, Breeders’ Cup).

Cabe destacar, que la Breeders’ Cup, tiene un peso mayor en el calendario, así como también el dominio durante todo el año.

Números finales de Irad Ortiz Jr., y Flavien Prat

Luego de haber leído las normas de como se erige al campeón de la temporada. Dejamos las hazañas o hitos, que conllevan a la escogencia a Campeón Jinete de la temporada 2025.

Irad Ortiz Jr., finalizó con cifra récord de $40,497,847 y Flavien Prat, lo secundó con $40,496,178, con una diferencia aproximada de $1.669. Ambos consiguieron cuatro títulos individuales en los hipódromos Clase A en Estados Unidos; NYRA, Keeneland y Churchill Downs. Y finalizaron igualados en el Festival del Belmont Stakes, disputada en Saratoga.

Irad Ortiz, Jr.

1,631 montas 351 triunfos (22%) 295 segundos 235 terceros (54% Top) $40,497,847 ganancias 65 stakes (19%) 36 graded stakes (17%) 9 G1 incluye 3 Breeders’ Cup

Flavien Prat

1,256 montas 310 triunfos (25%) 234 segundos 188 terceros (58% Top) $40,496,178 ganancias 75 stakes (22%) 46 graded stakes (21%) 13 G1 incluye 2 Breeders’ Cup

El jueves 22 de enero se conocerá el resultado de los granadores al Premio Eclipse 2025.