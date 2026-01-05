¡Noticia lamentable! Muere la primera yoqueta que tomó parte en el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana se dio a conocer que la yoqueta Diane Crump, la pionera mujer jockey de pura sangre quien firmo las primeras bases para generaciones de jinetes mujeres, murió el 1 de enero en un centro de cuidados paliativos para pacientes internados en Winchester, Virginia. Tenía 77 años.

Diane, en los últimos meses, había luchado contra un cáncer cerebral agresivo conocido como glioblastoma. Diane, dejó una pequeña huella en la historia que marcó un antes y un después, no solo para los derechos de las mujeres, sino también para la igualdad de derechos.

Una historia conmovedora que dio paso a la generación femenil

Crump, vinculada con los caballos desde joven hasta sus últimos meses, fue la primera mujer en competir como jockey con licencia en un hipódromo estadounidense, montando a Bridle 'n Bit en 1969 en Hialeah Park, Florida. Aunque no ganó, su participación marcó un cambio en el hipismo estadounidense.

En 1970, fue la primera mujer en participar en el Derby de Kentucky, la carrera más importante de Estados Unidos, montando a Fathom, que terminó en el puesto 15. Crump destacó la importancia de su rol como pionera para los derechos y la igualdad de las mujeres en las carreras de caballos, abriendo camino para que más mujeres compitieran en el deporte.

Su legado permitió que otras jinetes como Patricia Cooksey, Andrea Seefeldt, Julie Krone, Rosemary Homeister Jr. y Rosie Napravnik participaran en el Derby en años posteriores, ampliando las oportunidades para las mujeres en esta disciplina.

Crump corrió entre 1969 y 1998, consiguiendo 228 victorias. En ocasiones, sufrió hostilidad abierta por ser mujer en un deporte dominado por hombres y sufrió lesiones graves, como fracturas de tibia, peroné, rodilla y tobillo. Continuó montando hasta que la acumulación de lesiones la llevó a retirarse.

Crump comenzó a entrenar caballos de carreras purasangre, ganando 14 carreras con 253 participantes entre 1990 y 1998, según Equibase. Posteriormente, fundó Diane Crump Equine Sales como agente en la comunidad de caballos deportivos de Virginia. A principios de la década del 2000, se estableció en Lindon, Virginia.