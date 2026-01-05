¡Impactante! Antonio Sano rompe todos los récords y se corona como el entrenador venezolano con más victorias en toda la historia de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 5 de enero se convirtió en uno de esos días históricos dentro de la carrera profesional para el entrenador venezolano Antonio Sano. El campeón de los preparadores de fina sangre en Valencia, con una trayectoria larga e imbatible en las estadísticas en el óvalo del Cabriales, decidió probar suerte en Estados Unidos.

Desde su llegada, Antonio Sano, comenzó a destacar dentro de los venezolanos y los extranjeros, quienes vieron en el valenciano carácter, inteligencia y sabiduría para entrenar. Al tanto que Sano, arribó a las mil victorias de por vida en Estados Unidos, quien lo convirtió en el único en llegar a esa cifra.

1000 victorias: Cifra histórica sin precedentes

Antonio Sano, radicado desde el 2010, se convirtió en uno de los entrenadores más respetados y reconocidos por la afición hípica venezolana en Estados Unidos, tras llegar a la tan anhelada victoria número 1000 de por vida. Triunfo que llegó un día después de su onomástico un buen regalo para sus 62 años. No se puede olvidar que en Venezuela cosechó un total de 3338.

Lo cierto del caso, que la victoria mil llegó en la séptima competencia en el hipódromo de Gulfstream Park, por fue un Maiden Claiming de $30.500, donde el ejemplar Big Boy Jak con la monta de Emisael Jaramillo, ganó este evento de punta a punta.

Como dato curioso, Antonio Sano y Emisael Jaramillo se han combinado para cifras históricas. En Venezuela la victoria número 3000 conseguida en el hipódromo La Rinconada, fue con el jockey nativo de Tucupido, Venezuela, triunfo que llegó en el lomo de la yegua Pica Pica, hecho que sucedió el 15 de febrero del 2007.

Antonio Sano, culmina la temporada con 1041 victorias de por vida, de las cuales 43 han sido en la presente campaña, con una producción de $35,006,909 para sus conexiones.