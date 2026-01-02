Javier Castellano: Un nombre grabado en la historia mundial por sus hazañas épicas en la hípica

Suscríbete a nuestros canales

Estas impresionantes marcas alcanzadas por Javier Castellano, durante la temporada no solo reflejan la pasión, dedicación y el innegable talento de los venezolanos en el escenario internacional, sino que también demuestran con contundencia su creciente influencia y su valiosa contribución al avance y la evolución de un deporte con renombre y tradición mundial.

Javier Castellano un Salón de la Fama consagrado

Javier Castellano, continúa sumando hitos a su destacada carrera, a pesar de sus ya impresionantes logros. El 13 de septiembre, alcanzó e igualó la histórica cifra de 5,893 victorias del inmortal jinete del Salón de la Fama, Jerry Bailey. Este triunfo lo obtuvo montando al ejemplar Dayonestarter, bajo la guía del entrenador Claude McGaughey III, en una competencia celebrada en Belmont Park, conocida como "The Big A".

Durante el mismo mes, Castellano coronó su actuación al alcanzar las 500 victorias en carreras de stakes de grado a lo largo de su carrera. Este importante logro se concretó con el ejemplar Patriot Spirit, para el entrenador Michel Campbell, en la prueba Vosburgh Stakes (G3) con un premio de 200,000 dólares, disputada también en Belmont Park.

Una semana después, Javier Castellano llegó a un récord personal al alcanzar las 900 victorias en carreras de stakes a nivel de por vida, una cifra muy codiciada entre los jinetes que compiten en Estados Unidos. Este triunfo lo consiguió a bordo de Tiz Dashing, bajo la preparación del entrenador Barclay Tagg, en el Hill Prince Stakes (G3) con un premio de 200,000 dólares, celebrado en Aqueduct, Nueva York.

Finalmente, a principios de diciembre, Castellano hizo historia al ser el primer jinete venezolano que se proclamó campeón en una prueba selectiva en Jamaica. En el hipódromo Caymanas Park, Rideallday logró un tiempo rápido en la carrera Mounttet Mil Invitational Grado 1, que tenía una recompensa de 300,000 dólares. Este triunfo expande todavía más su herencia y su impacto en la hípica a nivel mundial.