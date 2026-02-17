Sudamericano Sub-20: Vinotinto Femenina logra una remontada vital en el hexagonal final

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina Sub-20 comenzó de gran forma el hexagonal final del Campeonato Sudamericano de la categoría, tras igualar 2-2 ante la selección de Argentina, partido que se disputó este lunes 16 de febrero en el Estadio Luis Alfonso Giagni.

El conjunto nacional logró reponerse de una desventaja de dos goles en los minutos finales para sumar un punto vital en sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo de Polonia que está previsto para el mes de septiembre de este año

Vinotinto cree en la remontada

Tras una primera parte equilibrada en la que ninguna escuadra logró romper el celofán, Argentina golpeó temprano en el segundo tiempo. Francisca Altgelt y Kishi Núñez adelantaron a la albiceleste en apenas 11 minutos de juego, aprovechando desatenciones en el esquema defensivo venezolano.

A pesar de la adversidad, la dirección técnica de Ángel Hualde ajustó las piezas para la ofensiva final. Al minuto 76, Angely Muñoz devolvió la esperanza a la Vinotinto con un remate de alta factura tras un control de balón magistral. La paridad definitiva llegó al minuto 87, cuando Gellinot Reyes conectó un cabezazo imparable que sentenció la repartición de puntos en el marcador.

Camino hacia Polonia 2026

Este empate sitúa a Venezuela en la pelea por uno de los cuatro boletos directos al Mundial de la categoría. El próximo partido del combinado Vinotinto será ante su similar de Paraguay, el encuentro abrirá la fecha dos del hexagonal final el día 19 de febrero a las 5:00 pm hora de Caracas.

Recordemos que la Vinotinto ya venció en la fase de grupos a las anfitrionas del torneo Sudamericano por marcador de dos goles por cero.