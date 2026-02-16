La Vinotinto Femenina busca el pase al Mundial en la fase final

Suscríbete a nuestros canales

La fase decisiva del Sudamericano Femenino Sub-20 arranca este lunes 16 de febrero en Paraguay, y la Vinotinto tiene una cita crucial.

Las dirigidas por el seleccionador Ángel Hualde buscarán dar el primer paso firme hacia el Mundial de Polonia ante una Argentina que llega con un registro impecable.

¿Cómo llegan las selecciones?

Ambos combinados nacionales transitaron caminos distintos en la fase de grupos, pero coinciden hoy con el mismo objetivo, terminar entre las cuatro mejores para asegurar el cupo mundialista.

La "Albiceleste" llega con paso perfecto y la moral por las nubes tras sumar 12 puntos de 12 posibles. Su solidez defensiva y contundencia en el ataque la posicionan como uno de los rivales a batir en esta instancia.

Por su parte, la Vinotinto clasificó tras sumar siete unidades. Con un balance de dos victorias, un empate y una derrota, las criollas han demostrado tener la resiliencia necesaria para competir ante potencias continentales.

Duelo especial

Ahora bien el partido promete emociones en las áreas, pues se verán las caras dos de las delanteras más determinantes del certamen:

Jugadora Selección Goles en el torneo Kishi Núñez Argentina 4 anotaciones Génesis Hernández Venezuela 3 anotaciones

Kishi Núñez llega como la máxima artillera de la competición, siendo el principal motor ofensivo de las argentinas. Mientras que, Génesis Hernández ha sido la pieza clave para el esquema venezolano, apareciendo en momentos oportunos para sellar la clasificación.

Dicho enfrentamiento comenzará a las 7:00 PM (hora de Venezuela) este lunes 16 de febrero en el Estadio Luis Alfonzo Giagni.