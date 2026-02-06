Génesis Hernández, la hija de reconocido grandeliga, que ilusiona a la Vinotinto femenina

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela Femenina Sub-20 debutó con triunfo en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción, Paraguay, torneo que otorga cuatro cupos directos a la Copa del Mundo de Polonia. La Vinotinto se impuso 2-0 ante Uruguay en un estreno sólido, sumando sus primeros tres puntos y dejando claras sus aspiraciones desde el arranque, teniendo figura a Génesis Hernández.

La delantera se robó todos los reflectores en el desafío tras marcar doblete para darle el primer triunfos a la selección nacional. El primer tanto llegó temprano, al minuto 8, cuando Hernández recibió en el área y con un certero cabezazo abrió el marcador. La insistencia tuvo premio poco después: apenas tres minutos más tarde, la delantera volvió a aparecer con un potente remate que pegó en el travesaño y cruzó la línea de gol, sentenciando el 2-0 ante la guardameta uruguaya Romina Olmedo.

El equipo dirigido por Ángel Hualde fue dominador absoluto del partido, manejando los tiempos y ejerciendo una presión constante que terminó por inclinar la balanza a su favor. Para la atacante, el deporte le corre por las venas desde que dio sus primeros pasos, no solo en el fútbol, donde ya apunta como la máximo referente de su generación, sino en otros disciplinas como el béisbol.

Génesis, hija de grandeliga venezolano Ramón Hernández

Después de par de anotaciones contra Uruguay, la jugadora se dio a conocer a la luz pública como goleadora de la selección femenina. La ariete cuenta como dato curioso que es hija del exgrandeliga Ramón Hernández, quien tuvo una carrera excepcional en las Grandes Ligas por organizaciones como Los Angeles Dodgers, Baltimore Orioles y Cincinnati Reds, consolidándose como uno de los receptores más importante que ha tenido Venezuela en el diamante.

Además de eso, también dejó su huella en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), e incluso catalogado como leyenda de los Navegantes del Magallanes, donde ya colecciona experiencia como entrenador tanto en el equipo como en otros novena de la pelota criolla.