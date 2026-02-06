Copa del Rey: El Barcelona ya conoce a su rival de semifinales

Suscríbete a nuestros canales

FC Barcelona ya conoce su rival de Semifinales para la Copa del Rey. El sorteo ofreció dos encuentros interesantes para cerrar la temporada de Copa en España. Los blaugranas es de los favoritos para levantar el torneo local. El otro cruce es un clásico dentro del fútbol español.

El Barca se enfrentará al Atlético de Madrid en lo que parece ser un clásico dentro de la competición. Se han enfrentado en muchas ocasiones con resultados abultados a lo largo de la historia. Por otra parte, el otro cruce será Athletic Club vs Real Sociedad, el clásico vasco de España.

Para Semifinales, la Copa deja de ser a partido único y se para al formato de ida y vuelta. Los primeros enfrentamientos serán el 10 y 11 de febrero y los juegos de vuelta serían el 4 y 5 de marzo. Aún la organización de la Copa debe ajustar su calendario para no chocar con otras competiciones.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona dos viejos conocidos

Barcelona parte con ventaja para este enfrentamiento, ya que se han visto las caras en 25 ocasiones: 12 victorias blaugranas, 5 empates y 8 triunfos del Atlético de Madrid. Ambos equipos han llenado de goles la competición con 87 anotaciones entre ambos equipos, lo que da un buen augurio para la eliminatoria.

La última vez que se enfrentaron fue durante la temporada 2016-17 con triunfo del Barca en un global 3-2. En aquella ocasión Luis Suárez fue la gran figura del encuentro anotando en ambos partidos para sellar la clasificación a la Final; donde se enfrentaron al Deportivo Alavés con victoria 3-1.

Actualidad dominada por los blaugranas

El Barcelona ha dominado las últimas eliminatorias de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. De hecho, la última vez que perdieron en la competición contra su rival de la capital fue en la campaña 1999-00, ya que en las semifinales de ida no pudieron participar por incompatibilidad de calendario.

Las últimas tres veces que se enfrentaron ambos equipos, fueron triunfos del Barca con globales altos: