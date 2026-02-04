Valencia vs. Athletic: ¿Quién pasará a semifinales de la Copa del Rey?

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, el Estadio de Mestalla se convierte en el epicentro del fútbol español con un choque de alta tensión. El Valencia CF y el Athletic Club se enfrentan en los cuartos de final de la Copa del Rey, un torneo que para ambos representa la única vía para salvar una temporada liguera que ha sido, hasta ahora, decepcionante.

Valencia CF: Los "Murciélagos" buscan la gloria en casa

El equipo de Carlos Corberán llega a esta instancia tras un camino impecable, eliminando a equipos como el Burgos y el Sporting de Gijón sin encajar goles. Aunque en La Liga ocupan una preocupante 16.ª posición, en el torneo del KO el Valencia se transforma.

Fortaleza defensiva: Corberán ha implementado un sistema de contraataque organizado que suele complicar a los equipos de la zona alta.

Jugador a seguir: Lucas Beltrán, quien suma 2 goles en 2 partidos de Copa, será la principal referencia ofensiva.

Factor Mestalla: Jugar ante su afición es vital para un equipo que promedia 1.91 de xG (goles esperados), demostrando que generan peligro real.

Athletic Club: Los "Leones" ante su competición fetiche

Para el Athletic, la Copa del Rey es una religión. Sin embargo, los de Ernesto Valverde atraviesan un bache de juego tras ser eliminados de Europa y empatar en el derbi ante la Real Sociedad gracias a un gol agónico.

Bajas críticas: El equipo vasco viaja con una enfermería llena. La ausencia de Nico Williams , Oihan Sancet y Aymeric Laporte debilita seriamente su columna vertebral.

Experiencia de Valverde: A pesar de la presión, el técnico confía en la casta de jugadores como Gorka Guruzeta para inclinar la balanza.

Dato clave: En sus últimos 10 duelos directos, el Athletic ha dominado con 5 victorias frente a 3 del Valencia.

Análisis de cuotas y predicción de MeridianoBet

La historia reciente entre estos dos históricos sugiere un partido cerrado, táctico y con pocos espacios. En 4 de sus últimos 5 enfrentamientos directos, el marcador no ha superado los dos goles.

Predicción de goles: Dada la cautela de ambos equipos y las dificultades en la creación de juego, nuestra elección es Total Menos de 2.5 goles. Esta apuesta se cotiza en -140.

Nuestra elección: Esperamos un marcador ajustado (posible 1-1) que se defina por detalles mínimos o en la prórroga. El Under 2.5 es la jugada más sólida para este encuentro de cuartos.

