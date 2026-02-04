Serie del Caribe: Así le fue al equipo de Cangrejeros en la reciente jornada

Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, 3 de febrero, se llevó a cabo una nueva jornada de la Serie del Caribe y a continuación, repasaremos cómo quedaron los resultados.

Los dos encuentros que se llevaron a cabo fueron bastante disputados, no obstante, los que corrieron con la mejor suerte, fueron los dos representantes de la Liga Mexicana.

Resultados en la jornada de este martes de la Serie del Caribe:

- Federales de Chiriqui (Panamá)1-2 Naranjeros de Hermosillo (México Verde)

- Charros de Jalisco (México Rojo) 3-0 Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico).