Así luce Estelita del Llano tras someterse a delicada cirugía

La cantante venezolana Estelita del Llano se encuentra evolucionando muy bien de la operación que fue sometida en los primeros días de enero de este 2026. La artista había sufrido una fuerte caída que derivó en una fractura.

Recuperación de Estelita

A través de Instagram Cecilia Wanderlinder, hija de Estelita, posteó una fotografía de su madre parada firme y sonriente, en la compañía de especialistas que la ayudan.

Escribió que la intérprete de “Tú sabes”, se encuentra feliz de poder sentir sus pasos y del amor que ha recibido del público, para seguir y brillar muy pronto en los escenarios.

“De pie y con el corazón rebosante. No hay mayor satisfacción que volver a sentir la firmeza de mis pasos. Gracias primeramente a Dios, a la vida, a la medicina y, sobre todo, a ese mar de amor que he recibido de todos ustedes. Mis queridos”, escribió.

Estelita: "Seguir adelante"

Cecilio aseveró que su progenitora seguirá evolucionando y recuperándose para seguir viviendo momentos increíbles al lado de su familia.

Fue el viernes 16 de enero que le realizaron la operación a una de las “Grandes de Venezuela”, en un centro de salud de Caracas.

“Sus mensajes y oraciones han sido el motor de mi fuerza. ¡Seguimos adelante con más fe que nunca! Estelita del Llano”, finalizó el escrito.