Anuncian megaconcierto en Venezuela: Artistas, fecha y precios

Caracas se preparada para recibir a las estrellas del vallenato con un megaconcierto en honor a las madres venezolanas bajo la producción de CP Producciones.

Hace pocos días se anunció ‘El Vallenato que Enamora’ que tendrá a los artistas que llevan el género en Colombia y a las nuevas caras para conquistar al público venezolano en una noche inolvidable.

El concierto está pautado para el próximo viernes 08 de mayo en el Estado de Beisbol de la Universidad Central de Venezuela (UCV), a partir de las 8:00 pm. Según información de la productora, los asistentes vivirán una “experiencia en un formato de 360 grados”, para ofrecer una amplia vista a todos.

Artistas del megaconcierto

Para el evento están confirmados siete cantantes de vallenatos que llenaran de éxitos el recinto.

Hebert Vargas

Luis Mateus

Ana del Castillo

Martin Elías Junior

Jan Carlos Centeno y Ronald Urbina

Elder Dayan

Precios de las entradas

Para quienes desean adquirir las entradas lo pueden hacer a través de la taquilla de Megaboletos en el Urban Couplé del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), también por la página web de Megaboletos o por las oficinas de CP Producciones, ubicadas en la Torre Británica en Altamira.