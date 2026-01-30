Esperado concierto en Caracas fue reprogramado y cambiado de lugar

Suscríbete a nuestros canales

Se ha confirmado la nueva fecha y lugar para el concierto que dará la cantante y compositora mexicana Fey, en Caracas. Inicialmente el show estaba pautado para el 29 de noviembre de 2025 en la Concha Acústica de Bello Monte.

Nueva fecha y recinto

La productora de eventos Ikaika Show ha revelado a través de un comunicado, la nueva locación y fecha para que el público criollo pueda disfrutar del talento de la intérprete de “Azúcar amargo”.

Será el próximo 19 de abril que la cantante mexicana María Fernanda Blásquez, mejor conocida como Fey, arribará al país para presentarse en el Centro de Eventos Tamanaco, en el municipio Chacao.

“​Después de 28 años sin visitar nuestro país, la reina del pop mexicano regresa para darnos todo ese cariño con sus grandes éxitos”, escribió la productora en su cuenta de Instagram.

Ikaika Show, aseveró que será un evento único, con sillas enumeradas y una mayor comodidad bajo el techo de la locación, en la que se han celebrado importantes espectáculos del país.

Precios de las entradas

Indicaron que las entradas se pueden adquirir a través de www.goliiive.com o taquilla del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), antes de que se agoten.

Los boletos tienen los siguientes precios:

-VIP: 37.800 bolívares (102,91 dólares) + fee

-General: 29.400 bolívares (80,04 dólares) + fee

La cantante mexicana se encuentra realizando su gira “Fey Hits Tour 2025”, marcando su gran regreso a los escenarios para deleitar a su público con sus más grandes éxitos.